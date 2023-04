Jazz, emocje i fotografie. W Galerii RastArt będzie można zobaczyć prace Urszuli Las-Gastołek

Urszula Las-Gastołek to pochodząca z powiatu kętrzyńskiego artystka, która łączy swoje dwie pasje - fotografię i muzykę jazzową. Na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród fotograficznych. Jej zdjęcia już niedługo będzie można obejrzeć w Galerii RastArt w Kętrzynie.

Urszulę Las można spotkać w fosie przed sceną wielu festiwali, koncertów i wydarzeń muzycznych, głównie powiązanych z klimatami jazzowymi. Artystka współpracuje m.in. z Jazz Forum, Jazz Pressem, Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym czy Szerokim Kadrem. Fotograficznego kunsztu uczyła się w Akademii Fotografii oraz na licznych plenerach i warsztatach fotograficznych. Jej nauczycielem był mistrz fotografii muzycznej Marek Karewicz, w którego pracowni rozwijała swoje fotograficzne umiejętności. — Marek Karewicz, wspaniały polski fotograf środowiska muzycznego i miłośnik jazzu, doskonale znany w Europie i Stanach Zjednoczonych, miał bardzo znaczący wpływ na moją fotografię — mówi Urszula Las, na kętrzyńskiej ziemi pamiętana pod panieńskim nazwiskiem Gastołek. — Przypadek, a może bardziej jazz sprawił, że gdzieś nasze drogi się spotkały i mogłam tworzyć pod okiem Mistrza w Jego pracowni. Jego uwagi zawsze były motywujące i niezwykle cenne. Kiedy Marek oglądał moje prace, brał nożyce i „kadrował” nimi moje fotografie. Fotografie, nie zdjęcia, bo jak mawiał Mistrz, „zdjęcia to robi się u cioci na imieninach”.

Urszula Las-Gastołek pochodzi z niewielkiej wsi Dębiany (gm. Barciany). Obecnie od lat mieszka w Warszawie. Przygodę z fotografią zaczęła w latach 80-tych, a jej pierwszym aparatem była radziecka Vilia. Pierwsze nauki pobierała w słynnym kętrzyńskim klubie Foto MX. — Do Klubu Foto MX trafiłam w szkole średniej. Klub mieścił się wówczas w piwnicy kętrzyńskiego bloku. Prowadził go Lucjan Mikulski, którego bardzo miło wspominam. To było moje pierwsze zetknięcie z ciemnią fotograficzną, a pan Lucjan, wspaniały człowiek, dawał wolną rękę takim fanatykom jak ja. Mogłam bez ograniczeń przesiadywać nad powiększalnikiem całe noce, bardzo często wychodziłam kiedy było już widno.



Urszula Las odbiera nagrodę MK Jazz Foto 2020 / fot. Krystyna Kubacka Góral

W 2022 roku zdobyła najbardziej prestiżową nagrodę fotografii jazzowej na świecie - Jazz Awards Photo of the Year (2022) przyznawaną przez dziennikarzy amerykańskich JJA w Nowym Jorku. Na koncie ma również wiele innych nagród i wyróżnień m.in. II miejsce Jazz World Photo (2021), Grand Prix MK Jazz Foto (2020, 2022).



Zdjęcie nagrodzone na MK Jazz Foto 2020 / fot. Urszula Las

Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego kadencja 2023-2027, członkiem zarządu Fundacji Upowszechniania Fotografii Muzycznej "PIX ENSEMBLE". Jej prace prezentowane były na wielu zbiorowych wystawach w kraju i za granicą, w 2022 zaprezentowana została autorska wystawa portretów scenicznych „Jazz Moment”. — Jeszcze kilka lat temu będąc na koncertach jazzowych, rzadko zabierałam aparat, teraz nie wyobrażam sobie koncertu bez fotografowania — twierdzi fotografka.

Czym dla niej jest fotografia? — Daje mi możliwość pokazania mojego odbioru muzyki, odbioru człowieka, jego emocji, nastroju i w tym wyrażania też siebie, przetworzenie obrazu przez moją percepcję i wrażliwość — odpowiada.