Stypendyści burmistrza Kętrzyna wybrani

Sportowcy nagradzani są w Kętrzynie od lat. W tym roku, już po raz trzeci wręczono także stypendia artystyczne. Uroczyste wręczenie odbyło się 13 kwietnia w sali kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Nagrodzone zostały osoby wykazujące się największymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi, jako wyraz uznania, a także forma wsparcia dalszego rozwoju. Talenty uhonorowanych są różnorodne. Od muzyki, poprzez teatr, taniec, szachy, bilard, boks, czy taekwondo.

– Jestem dumny, że mamy w Kętrzynie tak wielu młodych, ambitnych ludzi, którzy chętnie sięgają po laury i nagrody. Jestem przekonany, że tutaj na tej sali siedzą ludzie z dużym potencjałem, którzy chcą razem z nami budować ambitny Kętrzyn. Cieszę się, że potraficie ciężko pracować, szlifować swoje talenty i zachwycać nas nimi – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

Stypendyści, wyróżniający się w sposób szczególny, otrzymali także Złote Karty Stypendysty, które przez najbliższy rok uprawniać będą m.in. do bezpłatnych wejść do kina, czy na teren miejskich obiektów sportowych. To dodatkowy bonus dla osób wyróżniających się nawet wśród najlepszych, pracujących na tzw. „dobrą markę” Kętrzyna.

Wydarzenie uświetniły występy artystyczne najmłodszych mieszkańców miasta. Na scenie KCK wystąpiły dzieci z grupy „Smerfy” Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Malinka w Kętrzynie.

