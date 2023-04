W Wilczym Szańcu posadzą drzewa w imię pokoju

Organizatorami akcji są Nadleśnictwo Srokowo, Centrum Wolontariatu w Kętrzynie, IPA Region Kętrzyn oraz samorząd miasta Kętrzyna. Do Ośrodka Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy Szaniec" przyjedzie młodzież z kilku krajów krajów. — Las Przyjaźni to piękna inicjatywa, która stała się już tradycją łączącą ludzi w obliczu tak smutnych i tragicznych wydarzeń naszego życia. To inicjatywa, która pomimo różnic wiekowych, językowych i kulturowych, pozwoli zrozumieć, jak ważny jest pokój, wolność i szacunek dla drugiego człowieka i jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa przyroda — mówi Zenon Piotrowicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo. — Posadzone drzewa przetrwają długie lata. Wyrośnie z nich piękny, gęsty las i to właśnie on ma być symbolem długotrwałej przyjaźni pomiędzy narodami — dodaje.

W wydarzeniu wezmą udział m.in. Słowacy, Czesi, Litwini, Ukraińcy i oczywiście Polacy. Będą to m.in. uczniowie z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, harcerze z Chorągwi Wileńskiej, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z czeskiej Svietlej Hory oraz przebywająca obecnie w naszym regionie ukraińska młodzież i uczniowie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. — Zapraszamy wszystkich, którzy mają na względzie piękno naszej krainy i pielęgnują pamięć o takich miejscach, jak Gierłoż. Nie pozwólmy aby historia zatoczyła koło i żeby ktoś decydował o naszym być lub nie być. Pokażmy że nie jest nam obcy i obojętny temat wojny, zagłady, zniszczenia, nienawiści. Uzbrojeni w szpadle, dobry humor i zapał do pracy, posadzimy kolejne drzewa pamięci. Niech będzie nas jak najwięcej — zachęca Janusz Mazurkiewicz z Centrum Wolontariatu w Kętrzynie.

Jak będzie przebiegała akcja? Społecznicy spotkają się o godz. 9.00 w Kętrzynie pod Ratuszem, skąd wyjadą do Gierłoży. Rozpoczęcie działań na miejscu jest zaplanowane ok. godz. 10.00. W planie jest posadzenie kilku tysięcy sadzonek. Organizatorzy proszą o zabranie swoich szpadli, część oczywiście zapewnią leśnicy. Całość zakończy ok. godz. 13.00 wspólne ognisko z poczęstunkiem. Goście będą mogli również m.in. zwiedzić z przewodnikiem gierłoski obiekt. — Na pewno będzie też puszka kwestarska, do której będziemy zbierać pieniądze na pomoc dla ukraińskiego Włodzimierza, naszego miasta partnerskiego — dodaje Mazurkiewicz.

W ubiegłym roku ponad 300 osób posadziło ok. 5000 dębów. W tym roku liczba chętnych już przekroczyła 500.

Wojciech Caruk