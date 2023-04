Siatkarskie święto ponownie w Kętrzynie

To już stało się normą. Kętrzyn będzie ponownie gospodarzem młodzieżowych Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej. - To już pewne. Znów podejmujemy się organizacji tak dużego sportowego wydarzenia. Kilkaset osób z całej Polski przyjedzie na kilka dni do Kętrzyna - bo to nie tylko zawodnicy i ich sztab, ale też kibice. Już teraz zaplanujcie sobie czas by być z nimi w tym czasie w Hali MOSiR i kibicować najlepiej i najgłośniej jak potrafimy - poinformował wiceburmistrz Maciej Wróbel.

Przypomnijmy, że Kętrzyn po raz pierwszy gościł najlepsze młodzieżowe drużyny w 2013 roku podczas Mistrzostw Polski Kadetek. Rok później odbyły się finały Mistrzostw Polski Juniorek. W 2015 roku wiosną zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski Kadetów, a w grudniu międzynarodowy turniej EEVZA. W 2017 i 2018 dwukrotnie przyjeżdżali do nas najlepsi juniorzy, a w 2019 ponownie swoje mecze rozgrywały juniorki. Po pandemicznej przerwie, w 2022 roku do Kętrzyna przyjechały juniorki młodsze.

Teraz przyszedł czas na juniorów młodszych. Do rywalizacji staną: AKS V LO Rzeszów, KS Wifama Łódź, ECO-Team AZS Stoelzle Częstochowa, Enea Energetyk Poznań, Hemarpol Norwid Częstochowa, Chemeko-System Gwardia Wrocław, AT Jastrzębski Węgiel, UMKS MOS Wola Warszawa. Tytułu wywalczonego w ubiegłym roku w Krakowie bronić będzie ECO-Team AZS Stoelzle Częstochowa. Nie zabraknie też wicemistrzów - drużyny AT Jastrzębski Węgiel. W 2022 roku w finale lepsi byli częstochowianie, wygrywając 3:0 (25:16, 25:19, 26:24).

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 19-23 kwietnia na obiektach kętrzyńskiego MOSiR-u.

Wojciech Caruk