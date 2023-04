Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu z dofinansowaniem

28 marca dyrektor Katarzyna Ślimak podpisała umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem oraz wicemarszałkiem Mironem Syczem. Projekt "Podniesienie poziomu opieki medycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia poprzez doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną". Wsparcie ze środków unijnych to kwota 667 858,95 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 863 636 zł.

- Dzięki temu przedsięwzięciu będzie można zakupić m.in.: aparat USG, aparat do kriochirurgii, aparat do laseroterapii, łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, pompę do żywienia dojelitowego, lampy bakteriobójcze i urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń - poinformował starosta kętrzyński Michał Kochanowski.

