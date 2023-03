Ogród Ekologiczny powstanie jeszcze w tym roku

Ze strony wykonawcy umowę podpisał Arkadiusz Witkowski reprezentujący firmę „Arko – Rol s.c.” z siedzibą w Olsztynie.

Wartość inwestycji wynosi niemal 2,5 mln zł, z czego środki zewnętrzne stanowią prawie 1,9 mln.

W ciągu zaledwie 8 miesięcy park zmieni się w atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji dla dzieci i dorosłych, przy maksymalnym zachowaniu funkcji parku, drzew i pozostałych roślin. Powstanie tu ekologiczny plac zabaw dla dzieci, składający się z trawiastych pagórków, pomiędzy którymi znajdzie się żwirowa nawierzchnia, a także ścieżka sensoryczna. Zasiana zostanie łąka kwietna, a na terenie całego parku staną ławeczki do odpoczynku. Aktywni mieszkańcy będą mogli skorzystać z bieżni rekreacyjnych z naturalnych materiałów i kruszywa oraz sensorycznych bieżni rekreacyjnych.

- Naszym zamiarem było stworzenie miejsca ogólnodostępnej przestrzeni do kontaktów międzypokoleniowych, która zaspokoi potrzeby w sferze rekreacji i wypoczynku wszystkich mieszkańców – dzieci, dorosłych oraz seniorów – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. - Dlatego oprócz placu zabaw czy ławek do odpoczynku w parku powstanie taras i ławki „grzędy”, które staną się miejscem spotkań młodzieży - dodaje burmistrz.

Całość dopełni street workout na piaskowej nawierzchni. W zachodniej części ogrodu zaprojektowano miejsce na ule, wydzielone drewnianym ogrodzeniem. W parku nie zabraknie też symbolu Kętrzyna – już na wejściu przywitają nas rzeźbione niedźwiedzie. Nowo powstałe oświetlenie zapewni zaś bezpieczeństwo oraz umożliwi mieszkańcom korzystanie z dobrodziejstw parku także po zmroku.

- Będzie to nowoczesne, pełne drzew i krzewów miejsce do odpoczynku i zabawy. Dotychczas miejsce to było zaniedbane i nieuczęszczane, dlatego dajemy mu nowe życie - mówi Ryszard Niedziółka.