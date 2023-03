Nowoczesny sprzęt w reszelskim ZOZ-ie

Reszelska placówka lecznicza wzbogaciła się o nowoczesny aparat RTG, EKG, jonizatory powietrza, oraz koncentratory tlenu. To oznacza szereg udogodnień dla pacjentów, m.in. większe bezpieczeństwo, jakość wykonywanych obrazów i krótszy czas oczekiwania na badanie. Jak podkreśla starosta kętrzyński, jest to najnowocześniejszy sprzęt w powiecie i jeden z nowocześniejszych w województwie. — W 2006 lub 2007 roku byłem członkiem rady społecznej szpitala w Reszlu. Pamiętam, że od wielu lat marzyliśmy, żeby wyposażyć ZOZ w profesjonalną aparaturę medyczną w postaci rentgena — mówi Michał Kochanowski. — Wielu lekarzy również zwracało uwagę, że jest taka potrzeba, bo stary już nie spełniał żadnych kryteriów, jeśli chodzi o wymagania techniczne. Groziło nam to, że pracownia zostanie zamknięta. Ten dzień to dla mnie bardzo duża satysfakcja. Przez wiele lat walczyliśmy o ten sprzęt, który teraz będzie służył lekarzom i pacjentom.

Dyrekcja ZOZ-u pierwszy wniosek złożyła jeszcze w 2018 roku. — Niestety znaleźliśmy się na trzecim miejscu listy rezerwowej i nie zostaliśmy zakwalifikowani do pierwszego rozdania. Informację, że możemy realizować projekt otrzymaliśmy dopiero na przełomie lutego i marca 2022 roku. To był trudny czas, bo szacowanie kosztów było robione według cen z roku 2018. Na szczęście udało się kupić sprzęt, który ma dobre opinie i będzie nam służył przez wiele lat — mówi Katarzyna Ślimak.

Dzięki temu również poradnia chirurgiczna będzie mogła funkcjonować lepiej. — Aktualnie funkcjonuje ona 12 godzin tygodniowo. Docelowo chcemy aby była otwarta codziennie, od poniedziałku do piątku. Jest takie zapotrzebowania, bo coraz więcej osób przychodzi do nas z informacją, że chce korzystać z naszych usług — dodaje dyrektor ZOZ-u.

Sprzęt został zakupiony w projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Całkowita wartość wynosi 1 054 090 złotych, a dofinansowanie - 824 975,25 zł. — To pokazuje, jak ważne są środki unijne. Gratuluję pani dyrektor Katarzynie Ślimak skuteczności w ich pozyskaniu — dodaje starosta.

Na tym jednak plany rozwoju lecznicy się nie kończą. — Kilka dni temu otrzymałam informację o zakwalifikowaniu się do kolejnego programu, w ramach którego planujemy zakup aparatu USG Dopplera, łóżek rehabilitacyjnych i kilku innych urządzeń. Dzięki temu nasze pracownie będą bardzo dobrze wyposażone — zdradza Katarzyna Ślimak.