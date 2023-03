Minister Marlena Maląg z wizytą w Kętrzynie. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne oficjalnie otwarte

W Kętrzynie powstało „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - Kętrzyński Dom Wsparcia” z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to ponad 4 mln złotych. W uroczystym otwarciu wzięła udział m.in. Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Oficjalne otwarcie odbyło się w czwartek, 2 marca. W wydarzeniu oprócz minister Maląg udział wzięli m.in. posłowie Iwona Arent i Jerzy Małecki oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Minister podziękowała samorządowi oraz wojewodzie i posłom za zaangażowanie i wsparcie realizacji tego projektu. — Polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości jest przede wszystkim nastawiona na wsparcie drugiego człowieka — podkreśliła w swoim wystąpieniu Marlena Maląg. — Wsparcie osób niepełnosprawnych to jest wyzwanie i obowiązek odpowiedzialnego państwa. Centra Opiekuńczo-Mieszkalne to miejsca wyjątkowe. Dają poczucie godności, stabilizacji i niezależności osoby niepełnosprawnej.

— Jako administracja rządowa mamy wiele do zaoferowania mieszkańcom naszego regionu. Gdyby nie dobra współpraca z samorządami, to nie udałoby się zrealizować takich projektów, jak ten w Kętrzynie. Mu możemy mieć program i środki chociażby właśnie dla osób niepełnosprawnych, ale to właśnie lokalne władze muszą o nie skutecznie aplikować. W naszym województwie ta współpraca jest na bardzo dobrym poziomie — powiedział wojewoda Artur Chojecki.

W Polsce podpisano już umowy na powstanie 102 takich placówek, 25 już rozpoczęło swoje funkcjonowanie. Kętrzyńska instytucja jest jedną z pierwszych w województwie warmińsko-mazurskim. W naszym regionie docelowo będą cztery takie centra. Na tym jednak nie koniec. Minister Marlena Maląg w rozmowie z naszą gazetą zdradziła dalsze zamiary. — Takie instytucje, jak Centra Opiekuńczo-Mieszkalne są bardzo potrzebne. Dążymy do tego, żeby zabezpieczyć przynajmniej jedno centrum w powiecie, a następnie żeby powstało ono w każdej gminie. To bardzo duże wyzwanie, ale krok po kroku będziemy je realizować.



Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej / fot. Wojciech Caruk

Kętrzyński Dom Wsparcia jest instytucją świadczącą usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dorosłym osobom niepełnosprawnym o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi te będą realizowane w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Wsparciem mogą być objęte 22 osoby niepełnosprawne, w tym 15 osób może korzystać z usług pobytu dziennego i 7 osób z usług wsparcia całodobowego. Aktualnie, według stanu na 2 marca, już korzysta 18 osób.



fot. Miasto Kętrzyn

Budynek centrum wraz z otoczeniem został przystosowany do potrzeb osób mających ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i składa się z dwóch części. W części dziennej znajdują się m.in. sala rehabilitacyjna, szatnia, gabinet psychologa/pielęgniarki, sala wielofunkcyjna z aneksem kuchennym, pokój relaksacyjny, szatnia, łazienki. Z kolei część mieszkalną stanowi siedem jednoosobowych pokoi wraz z łazienkami w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cały obiekt został wyposażony w system monitorująco – alarmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym.



fot. Miasto Kętrzyn



Kadrę centrum tworzy zespół 16 osób.

— Ideą było, aby stworzyć miejsce, które będzie wspierać osoby niepełnosprawne, których opiekunowie znaleźli się w trudnej sytuacji losowej, na przykład trafili do szpitala i nie mogą opiekować się swoimi podopiecznymi, tu taką pomoc otrzymają – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

Na miejscu znajdują się niezbędne sprzęty m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka dla uczestników wymagających opieki całodobowej, sprzęt do resuscytacji czy obszerna winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Czas w ciągu dnia można spędzić w komfortowej sali integracyjnej lub korzystając ze sprzętu rehabilitacyjnego, a o wszystkich zadba wykwalifikowana kadra: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, pielęgniarz, asystent osoby niepełnosprawnej oraz opiekunowie.

Kętrzyński Dom Wsparcia to kolejny krok wzmacniania dotychczasowego systemu pomocy osobom z niepełnosprawnością w Kętrzynie. Gmina Miejska Kętrzyn pozyskała dofinansowanie ponad 2 miliony złotych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Umowa zawarta została w ramach resortowego programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Kolejne 2,2 mln pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.