Sensacyjna powieść będzie promowała Reszel

Już niedługo światło dzienne ujrzy nietypowa książka o Reszlu. Będzie to... powieść sensacyjna. - Książka jest efektem współpracy z LGD Barcja. Nasz oryginalny pomysł promocji Reszla i regionu za pośrednictwem książki sensacyjnej spodobał się i otrzymał wsparcie finansowe. W ramach projektu nagrany został również film, który po raz pierwszy pokażemy na spotkaniu z autorem książki - poinformowało Towarzystwo Miłośników Reszla i okolic.

Autorem powieści jest Kacper Gładych, który mieszkał w Reszlu przez wiele lat. Dlatego właśnie w tym miasteczku i jego okolicach osadził akcję "Bursztynowej łzy". O stronę graficzną zadbała inna reszelanka - Paulina Radomska-Skierkowska.

Więcej na temat książki będzie można dowiedzieć się w niedzielę 26 marca o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu, podczas spotkania z autorem. Będzie to okazja nie tylko do zdobycia książki, ale również do otrzymania pamiątkowego autografu.