Bal karnawałowy z pomocą dla Ukrainy

Pierwsze zabawy były organizowane w połowie lat sześćdziesiątych przez miejscowych działaczy Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. W 1990 r. UTSK przekształciło się w Związek Ukraińców w Polsce. I to obecnie Kętrzyńskie Koło ZUwP kontynuuje tę tradycję. Na tegorocznej imprezie bawili się wspólnie Polacy i Ukraińcy. Miłośnicy ukraińskich rytmów przyjechali m. in.: z Gdańska, Olsztyna, Górowa Iławeckiego, Giżycka, Mrągowa, Reszla i Węgorzewa. W tym roku do tańca zagrał zespół „Chata wuja Bena” z Olsztyna. Na scenie wystąpiła również Wiktoria Prysjażna z Odessy.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał przewodniczący Kętrzyńskiego Koła ZUwP Andrzej Sydor. - Chciałbym serdecznie powitać wszystkich przybyłych, a w szczególności zaproszonych gości – burmistrza Kętrzyna, starostę, wójta gminy Kętrzyn, wójta gminy Barciany, delegację powiatu kętrzyńskiego, duchownych oraz miejscowych przedsiębiorców. Korzystając z okazji pragnę podziękować Państwu za okazywaną Ukrainie pomoc i wsparcie. Życzę dobrej zabawy - powiedział szef koła.

Ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę podczas balu przeprowadzono licytację wyrobów ukraińskiego rękodzielnictwa ludowego, voucherów i oprogramowania komputerowego. Wolontariusze pod kierownictwem koordynatora kętrzyńskiego Centrum Wolontariatu Janusza Mazurkiewicza sprzedawali ukraiński barszcz i pierogi.



Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zorganizowanie kolejnej pomocy humanitarnej dla miasta partnerskiego Włodzimierza.

