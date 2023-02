Orkiestrowe granie w powiecie kętrzyńskim znów na rekord

WOŚP w Kętrzynie grała już od kilku dni. Jeszcze przed feriami kilka akcji zorganizowały kętrzyńskie szkoły. 22 stycznia w Bałtyckim Centrum Bilardowym odbył się Charytatywny Turniej Bilardowy. 28 stycznia do akcji włączyli się biegacze w ramach cotygodniowego parkrunu wokół Jeziora Górnego. Tego samego dnia pieniądze można było wrzucić do puszki w Kinie "Gwiazda" przed projekcją filmu "Fenomen", będącego dokumentem o historii WOŚP.

29 stycznia na ulice Kętrzyna i okolicznych miejscowości wyszło prawie 300 osób "uzbrojonych" w prawie 100 puszek. Główna impreza odbywała się na Hali MOSiR. Na scenie wystąpili m.in. orkiestra OSP Kętrzyn, kętrzyńscy seniorzy, kalinki z Garbna, tancerze i muzycy z Kętrzyńskiego Centrum Kultury, rolkarze, zespoły Weź Nie Pytaj i Zarażeni Folkiem. Gwiazdą wieczoru był Czadoman. Na stoiskach można było skosztować pysznych ciast czy specjałów kulinarnych z Czech i Ukrainy, wziąć udział w loterii, obejrzeć wystawę motocykli czy spróbować swoich sił w kettlach i sztuce walki kempo. Na parkingu obok hali stanął krwiobus, sauna różnego rodzaju wyjątkowe pojazdy, a pokaz zimnej kąpieli zaprezentowały Kętrzyńskie Morsy. Punktem kulminacyjnym była licytacja. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. voucher na 7-dniowy pobyt w domkach letniskowych jednej z sieci hotelowych, piłka z autografem Tomasza Frankowskiego, gadżety Granicy Kętrzyn, zawieszka złote serduszko i Złoty Bilet do Kina Gwiazda. W efekcie stan zbiórki przekroczył 140 tysięcy złotych. - To już chyba tradycja, że z roku na rok bijemy rekord. Rok temu było ostatecznie ok. 118 tysięcy. Teraz to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo. Zapraszamy na nasze aukcje Allegro. Informujemy o nich na naszym Facebooku Sztabo WOŚP Kętrzyn - mówi Mariusz Kirszyński, szef kętrzyńskiego sztabu.



fot. FB Szkoła Podstawowa w Korszach

Ze swoim sztabem po kilkuletniej przerwie zagrali mieszkańcy gminy Barciany. Tam również atrakcji nie brakowało. W hali sportowej w Barcianach odbyły się m.in. występy artystyczne i licytacje. W sumie zebrano 16 324, 86 zł. Głośno grało również Srokowo. W GOK-u wystąpili m.in. lokalni artyści, a Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały swoje kulinaria. Nie zabrakło też licytacji, m.in. gadżetów WOŚP. W efekcie zebrano 20 523, 43 zł. W gminie Korsze kilkoro wolontariuszy kwestowało z puszkami. Sztab zarejestrowany przy miejscowej szkole podstawowej zebrał. 14 871, 59 zł.

