Pościg, narkotyki, alkohol i kierowcy z zakazami. Weekend na drogach powiatu kętrzyńskiego

Każdego dnia policjanci pracują na miejscu zdarzeń drogowych i zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących. Prędkość, alkohol, a przede wszystkim niestosowanie się do podstawowych zasad ruchu drogowego to główne przyczyny zdarzeń drogowych. Wobec takich kierujących policjanci nie mają taryfy ulgowej.

W piątek, 20 stycznia o godz. 14:30 patrol poinformował oficera dyżurnego kętrzyńskiej komendy o kierującym hondą, który nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci nakazali kierowcy zatrzymać się do kontroli drogowej na ul. Szpitalnej. Mężczyzna pomimo wyraźnych znaków dawanych przez funkcjonariuszy, nie zatrzymał się, a wręcz przeciwnie - dodał gazu. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za samochodem. Kierujący podczas ucieczki popełnił dodatkowo wykroczenia drogowe min. wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej, jechał chodnikiem. Parę ulic dalej, siedzący za kierownicą 20-latek został zatrzymany. Szybko też wyszedł na jaw powód jego zachowania. Jak się okazało kierowca uciekał, bo ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ze sprawdzenia w policyjnych systemach wynikało, że 20-letni mieszkaniec gminy Kętrzyn do czerwca 2025 roku nie powinien w ogóle znaleźć się za kierownicą. Z miejsca interwencji patrol doprowadził go wprost do komendy, gdzie kryminalni przedstawili podejrzanemu dwa zarzuty. Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, a także za jazdę wbrew sądowemu zakazowi. Nie uniknie także odpowiedzialności za popełnione wykroczenia. Teraz o dalszym losie mieszkańca Kętrzyna zdecyduje sąd.

Nieodpowiedzialny kierowca, który także złamał sądowy zakaz został zatrzymany w miejscowości Sątoczno w gm. Korsze przez policjantów ruchu drogowego z kętrzyńskiej komendy. 28-latek w miniony piątek, 20 stycznia o godz. 19:30 kierował motocyklem pomimo aktywnego zakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie. Mieszkańcowi gminy Korsze grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi 26-letniemu mieszkańcowi gminy Kętrzyn, który w piątek około godz. 22:30 na ul. Limanowskiego w Kętrzynie został zatrzymany do kontroli drogowej przez policjantów z zespołu patrolowo-interwencyjnego z kętrzyńskiej jednostki Policji. Mężczyzna kierował BMW wbrew zakazowi wydanemu przez kętrzyński sąd.

Tego samego dnia o godz. 21:30 policjanci z Komisariatu Policji w Korszach w miejscowości w gm. Korsze zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Audi. Za kierownicą auta siedział 26-latek natomiast na miejscu pasażera o rok starszy mężczyzna. Podczas wykonywania czynności związanych z kontrolą mężczyźni zachowywali się dość nerwowo. Jak się okazało mieli przy sobie narkotyki. Użyte narkotesty wykazały, iż są to substancje prawnie zabronione. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnych celach. Wkrótce usłyszą zarzuty. Posiadanie narkotyków to przestępstwo, za które zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Podczas minionego weekendy kętrzyńscy policjanci pracowali także na miejscu trzech zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie to kolizje drogowe w których nikt nie odniósł obrażeń.

Dodatkowo zatrzymali kierującego autem mężczyznę, który wsiadł za kierownicę pomimo wcześniej wypitego alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało, że jest on w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy i wkrótce stanie przed sądem. W niedzielę, 22 stycznia policjanci z Korsz w miejscowości Glitajny zatrzymali pijanego rowerzystę. 56-latek miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Jednoślad został przekazany osobie wskazanej, a mężczyzna został ukarany mandatem karnym.

Źródło: KPP Kętrzyn