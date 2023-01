Mieszkaniec gminy Korsze wezwał służby, bo... zakochał się w policjantce

„Chcę odebrać sobie życie, wziąłem leki” takie zgłoszenie odebrał oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów. Z przekazanych przez mężczyznę informacji wynikało, że jest on pod działaniem alkoholu i chce popełnić samobójstwo.

Po ustaleniu danych lokalizacji okazało się, że na numer alarmowy zadzwoniono z jednego z mieszkań mieszczących się na terenie gminy Korsze. Pod wskazany adres natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe. Będący na miejscu funkcjonariusze zastali w mieszkaniu 52-letniego mężczyznę, który poinformował, że nie ma zamiaru odbierać sobie życia i nie miał żadnych myśli samobójczych. Jak twierdził, jedynym powodem dla którego zadzwonił na numer alarmowy jest to, że zakochał się w policjantce i chciał ją zobaczyć. Za bezpodstawne wezwanie policji, mężczyzna teraz odpowie przed sądem.

- To przykład bezpodstawnego wezwania policji - mówi asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. - Takie zgłoszenia są wyjątkowo uciążliwe i wywołują wiele niepotrzebnych działań. Każdy tego typu telefon blokuje linię alarmową i odwleka w czasie możliwość natychmiastowej reakcji na zgłoszenia, które faktycznie wymagają działania. Niedopuszczalne jest, żeby angażować służby ratunkowe bez rzeczywistej potrzeby, ze złośliwych pobudek lub w celu załatwienia sobie jakichś przysług. Służby ratunkowe są po to, by nieść pomoc i reagować w sytuacjach realnych zagrożeń. Każdy, kto blokuje numer alarmowy, sam może kiedyś potrzebować pilnej pomocy - przypomina policjantka.