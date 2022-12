Funkcjonariusze Straży Granicznej odwiedzili z prezentami dzieci, osoby starsze i rodziny

Funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, wzorem ubiegłych lat, przygotowali świąteczne paczki, które trafiły do dzieci, potrzebujących rodzin i osób starszych.

Dobrowolne zbiórki koleżeńskie wśród funkcjonariuszy i pracowników W-MOSG stały się już tradycją. - Wigilia, to czas kiedy zatrzymujemy się na chwilę, by pomyśleć o potrzebujących. Pamiętamy o osobach starszych, często mieszkających z dala od miasta. Patrolując granicę i tereny przygraniczne przez okrągły rok, zaglądamy do osób najbardziej potrzebujących. Funkcjonariusze Straży Granicznej, nie tylko otaczają ich opieką, ale tak zwyczajnie, po ludzku pomagają robić zakupy, dostarczają leki czy niezbędne artykuły spożywcze - mówi mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

- Tym razem z okazji świąt Bożego Narodzenia mieszkańcom terenów przygranicznych nie tylko złożyliśmy świąteczne życzenia, ale też zawieźliśmy podarunki. Dzieci z kętrzyńskiego i reszelskiego domu dziecka otrzymały zebrane pieniążki, za które zakupione zostaną im prezenty. Natomiast gołdapscy funkcjonariusze przekazali „Szlachetną Paczkę” rodzinie, którą dotknęła wielka tragedia. Ich 13-letni syn zmaga się z chorobą nowotworową - dodaje Aleksandrowicz.