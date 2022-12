Autobusy elektryczne już dotarły do Kętrzyna. W 2023 roku czekają nas duże zmiany w komunikacji miejskiej

Do Kętrzyna trafiły już pierwsze zamówione autobusy elektryczne. Prezentacji towarzyszyła konferencja na temat elektromobilności. To początek zmian w miejskiej komunikacji, które mieszkańcy odczują już od nowego roku.

Nowe pojazdy dostarcza firma Busnex. Do Kętrzyna trafiły cztery autobusy Yutong E-10. 10-metrowy pojazd ma niskopodłogową konstrukcję, wydajną klimatyzację, a na jednym ładowaniu akumulatorów może przejechać nawet 400 kilometrów. Autobus jest w pełni elektryczny.

Za organizację komunikacji dalej będzie odpowiedzialna spółka PGK Komunalnik. Na terenie jej bazy powstaną dwie stacje ładowania elektrycznych autobusów. W planach jest m.in. rozbudowa linii i zwiększenie ilości połączeń. — Układ komunikacyjny został już przez nas zaplanowany. Zamiast obecnie funkcjonujących trzech linii będzie ich sześć plus linia "zerowa", która będzie zabierała pasażerów z bazy Komunalnika do pierwszego kolejnego przystanku autobusowego — mówi Maciej Wróbel, zastępca burmistrza Kętrzyna, odpowiedzialny za realizację projektu. — Pierwsze trzy tygodnie stycznia będą czasem wdrażania nowego układu komunikacyjnego. Start nowych linii planowany jest na 5 lutego. Wtedy zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy. Jednak już od 2 stycznia komunikacja w Kętrzynie będzie bezpłatna — dodaje. Na ulicach Kętrzyna pojawi się aż 20 nowych przystanków, a autobusy mają na nie zajeżdżać z częstotliwością w granicach 20-30 minut. — Połączenia i przesiadki mają być ze sobą tak skoordynowane, żeby mieszkańcy Kętrzyna mogli w łatwy sposób dostać się w dowolne miejsce — informuje Wróbel. Autobusy mają dotrzeć tam, gdzie do tej pory nie były widywane. Przykładem jest ulica Limanowskiego, która zostanie włączona do siatki połączeń.

— Kętrzyn jest w awangardzie miast warmińsko-mazurskich. To drugi samorząd, który będzie miał całkowicie nowy tabor elektryczny. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od dwóch lat w gminie Polkowice. Pojazdy sprawdziły się zarówno zimą, jak i latem. Autobusy, które dostarczamy są wyposażone w najnowocześniejszą technologię bateryjną i w zakresie bezpieczeństwa pasażerów. Są w pełni klimatyzowane, posiadają na pokładzie ładowarki usb. Na jednym ładowaniu mogą pokonać 400 kilometrów — opowiada Marcin Kucharski, prezes firmy Busnex. — Jest to obecnie najtańsze dostępne na rynku rozwiązanie. Nasze autobusy charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii, nie przekraczającym 0,7 kWh na kilometr — dodaje.

Wśród mieszkańców Kętrzyna pojawiły się jednak głosy, że w dobie rosnących cen energii koszt utrzymania elektrycznych autobusów będzie zbyt duży w porównaniu do pojazdów spalinowych. — Koszty energii ponoszone przez Miasto Kętrzyn nie zmienią się do końca 2024 roku. Moim zdaniem właśnie teraz nasz projekt ma jeszcze większe ekonomiczne uzasadnienie niż wtedy, gdy składaliśmy wniosek o dofinansowanie — odpowiada Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. — Monitorujemy na bieżąco zużycie energii. Porównując opłacalność elektryka i diesla, to wspomniana gmina Polkowice oszczędza miesięcznie ok. 50 tys. zł. Oznacza to, że w ciągu roku te autobusy generują tam oszczędności rzędu 600 tys. złotych — dodaje Marcin Kucharski.

Wartość inwestycji wynosi 9 233 316,00 zł. Środki w kwocie 6 425 531,00 zł pozyskane zostały w ramach Projektu ”Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. To jednak nie koniec. Samorząd na dniach ogłosi przetarg na kolejne dwa autobusy. elektryczne. Na to zadanie pozyskano kolejne 9 milionów funduszy unijnych. W ramach tego samego projektu dodatkowo w 2023 roku zmodernizowane zostaną ulice Jagiełły i Batorego.

Do czerwca komunikacja będzie miała charakter hybrydowy z wykorzystaniem czterech autobusów elektrycznych i dwóch spalinowych. Po tym okresie na ulice wyjadą dwa kolejne "elektryki". Decyzje co do dalszych losów pojazdów, które od ośmiu lat jeżdżą po ulicach Kętrzyna jeszcze nie zapadły

W grudniu w Kętrzynie odbyła się również konferencja na temat elektromobilności. Udział w niej, oprócz wiceburmistrza Kętrzyna, wzięli również m.in. wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie Roman Smoliński oraz ekspert w dziedzinie komunikacji Krzysztof Zienkiewicz. Zdaniem eksperta reforma systemu komunikacji wpłynie na zmianę zachowań i przyzwyczajeń pasażerów. — W miejscowościach, w których pojawia się bezpłatna komunikacja miejska, mieszkańcy traktują ją na zasadzie podjazdu. O, jedzie autobus, więc sobie podjadę. Można powiedzieć, że 60% pasażerów będzie w ten sposób z tej komunikacji korzystać poza szczytem. Będzie to inne rozwiązanie niż te znane do tej pory. Wiele osób, które do tej pory nie jeździło autobusami zacznie korzystać z komunikacji, bo będzie to opłacalne — mówi Krzysztof Zienkiewicz.