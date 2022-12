Powstał film dokumentalny o Zofii Licharewej

W ramach projektu pn. „Ratujemy Zabytki z Zofią Licharewą – zdążyć przed szabrownikami” została zaprojektowana tablica z biografią pierwszej kustosz muzeum, która stoi na skwerze jej imienia między ratuszem a "starym ogólniakiem" oraz powstał film dokumentalny o działalności Zofii Licharewej w Kętrzynie. Zadanie realizowało Towarzystwo Miłośników Kętrzyna ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn. Dlaczego warto wspomnieć o tej osobie?

- Każde miasto ma swoich bohaterów. Dla mnie taka bohaterką jest Zofia Licharewa, bo w czasie kiedy to miasto było zrujnowane był ktoś, kto próbował ocalić od zapomnienia wszystko to, co jest warte uratowania i zabezpieczenia – mówi Maria Skibińska, prezes Towarzystwa Miłośników Kętrzyna. – Pamiętam Zofię Licharewą, bo chodziłam do jej muzeum i to co ona zgromadziła budziło we mnie zachwyt.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się w muzeum mieli okazję poznać laureatów konkursu fotograficznego, którzy uwiecznili zabytki ratowane przez Zofię Licharewą. Pierwsze miejsce zdobył Stanisław Milewski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz”, drugie uczeń tej samej szkoły Rafał Chudzik, a trzecie ex aequo Weronika Pejda i Miłosz Pejda ze Szkoły Podstawowej nr 1. Wyróżniono zdjęcia uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klucz” Agnieszki Chudzik oraz Piotra Zuka i uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 Luizy Matyjasek. Nagrody ufundował starosta kętrzyński Michał Kochanowski i to on wspólnie z prezes Towarzystwa Miłośników Kętrzyna wręczyli nagrody.

- Zofia Licharewa, założycielka muzeum w Kętrzynie to osoba wyjątkowa. Historia muzealnictwa województwa warmińsko-mazurskiego jest związana z jej heroiczną pracą na rzecz ratowana dziedzictwa kulturowego, wyjątkowych obiektów ruchomych pałaców, dworów, kościołów z terenu powiatu kętrzyńskiego – tłumaczy Marta Wojciechowska, dyrektor muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Kulisy tej niezwykłej pracy Zofii Licharewej mogliśmy obejrzeć podczas prezentacji filmu dokumentalnego. Jego twórcy Ewa Brzostek i Paweł Wagner pokazali działania Zofii Lichawej na rzecz Kętrzyna w latach 1945-1980, czyli od chwili jej przyjazdu do ówczesnego Rastenburga do jej śmierci. W dokumencie pojawiły się osoby, które pamiętają muzeum przy ul. Powstańców Warszawy i jego twórczynię. W filmie wykorzystano zdjęcia archiwalne udostępnione przez Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Ewa Brzostek