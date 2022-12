W Kętrzynie mają powstać 93 mieszkania

Monika Ziółkowska z biura spółki poinformowała o kolejnym kroku, który Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ wykonała, ku budowie mieszkań społecznych w Kętrzynie. Spółka wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia, by – po jego otrzymaniu – zlecić już roboty budowlane. – Mamy nadzieję, że już po nowym roku doczekamy się pozytywnej oceny wniosku, byśmy mogli przystąpić do budowy – mówi przedstawicielka spółki.

Gmina Miejska Kętrzyn jest jednym z 19 wspólników spółki SIM KZN-Północ. W ramach zakładanego przedsięwzięcia budowy mieszkań przy ul. Jaśminowej powstaną 72 lokale mieszkalne dla osób, których nie stać na zakup mieszkania na rynku komercyjnym, a ich dochody są na tyle wysokie, że nie przysługuje im prawo do ubiegania się o lokal komunalny. – Inwestycja realizowana wspólnie z SIM KZN-Północ nie jest jedyną, która jest przygotowywana przez miasto. Idziemy krok dalej i obok tej inwestycji powstaną dwie kolejne, przy Sikorskiego i Jaśminowej co da łącznie 93 mieszkania – mówi burmistrz Ryszard Niedziółka.

- Przepisy związane z budową mieszkań czynszowych od momentu kiedy rozpoczynaliśmy całą procedurę kilkukrotnie się zmieniały. Obecna formuła jest najatrakcyjniejsza finansowo dla najemców, więc warto było przeczekać czas skomplikowanej legislacji – dodaje burmistrz.

Samorząd wraz ze spółką KTBS przygotował następne projekty, które łącznie powinny przynieść kolejne 21 lokali mieszkalnych. To 8 lokali wraz z częścią usługową przy ul Sikorskiego 46 oraz 13 mieszkań w zabudowie szeregowej przy ul. Jaśminowej. W obu przypadkach inwestorem ma być Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. – Dla projektu budynku przy ul. Sikorskiego 46 oczekujemy pozwolenia na budowę w grudniu tego roku. Regulamin przyznawania mieszkań będzie zgodny z regulaminem KTBS – dodaje burmistrz Niedziółka. Znalezienie wykonawcy i budowa przewidziana jest na 2023 rok.

W przypadku mieszkań usytuowanych w zabudowie szeregowej naprzeciwko budynku realizowanego wspólnie z SIM KZN-Północ przy ul. Jaśminowej, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” planowane jest również na 2023 rok.

O tym, kto zamieszka w budynkach wybudowanych przez SIM KZN-Północ zdecyduje gmina, której rola na tym etapie się zakończy. O funkcjonowaniu SIM-u ma decydować jego zarząd. Finansowaniem inwestycji zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego.

