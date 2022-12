Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą

Sprawa swój początek miała 7 października ubiegłego roku. Wówczas funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej u kętrzyńskiego przedsiębiorcy znaleźli wyroby tytoniowe z białoruską akcyzą oraz podrobione papierosy znanych marek. Okazało się, że „lewym biznesem” zajmuje się również kobieta. Wspólnicy z powiatu kętrzyńskiego nielegalne towary przechowywali w czterech miejscowościach. Łącznie zabezpieczono ponad 700 tys. sztuk papierosów i 56 kg krajanki o wartości 554 tys. zł.

Dalsze działania funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadziły 22 marca do zlikwidowania chałupniczej produkcji nielegalnych papierosów. Na zlecenie lidera grupy, wytwarzał je mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego. Funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli papierosy, pochodzące z własnej produkcji o wartości 4 tys. zł oraz ponad 50 kg krajanki tytoniowej wartej 25,5 tys. zł. Ponadto zdeponowano półprodukty do wytwarzania wyrobów tytoniowych, maszynki do nabijania gilz oraz sprężarkę.

Okazało się, że to nie koniec osób zamieszanych w „ciemny interes”. 28 i 29 listopada br. do sprawy zatrzymano łącznie 10 osób, w tym dwie po raz kolejny (lidera zorganizowanej grupy przestępczej i jego wspólniczkę – zatrzymania 7 października 2021 r.). 42-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego, rozszerzył swoją nielegalną działalność na inne powiaty województwa warmińsko-mazurskiego, zahaczając Podlasie. Zwerbował ludzi do nabywania, wytwarzania, przewożenia i sprzedawania „lewych papierosów”. Tak utworzył zorganizowaną grupę przestępczą, na czele której stanął.

Lider grupy usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ponadto 42-latek odpowie za nabywanie, przechowywanie, przewożenie, zlecanie produkcji nielegalnych papierosów i sprzedaż. Przywódca grupy naraził Skarb Państwa na straty blisko 4,8 mln zł. 47-letnia wspólniczka i 39-latek z powiatu kętrzyńskiego oraz 27-letnia kobieta z łomżyńskiego usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe osoby w wieku od 31-50 lat, mieszkańcy powiatu: kętrzyńskiego, bartoszyckiego, giżyckiego, braniewskiego oraz olsztyńskiego usłyszeli zarzuty nabywania i dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy.

W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i pojazdów ujawniono kolejne nielegalne papierosy, krajankę tytoniową oraz próbki papierosów rożnych marek. Zabezpieczono na poczet przyszłych kar 57 500 zł, 635 euro i 3 pojazdy o wartości 122 000 zł.

Na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie wobec 2 zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Kolejni mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Ponadto prokurator zarządził poręczenie majątkowe wobec dwóch osób w kwocie 20 000 zł.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, a za produkcję i handel lewymi papierosami wysoka kara grzywny.