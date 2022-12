Pisarka Katarzyna Enerlich spotkała się z uczniami z Nakomiad

Pierwszy artykuł o swoim rodzinnym mieście Mrągowie napisała w wieku 12 lat. Ukazał się on w czasopiśmie dla dzieci i młodzieży "Płomyk". Wtedy otrzymała pierwsze w swoim życiu honorarium. Publikowała również w "Świecie Młodych" i "Na przełaj", "Cogito", "VariArcie" oraz "Bluszczu". Współpracowała z Polskim Radiem Olsztyn, Telewizją Polską, Gazetą Współczesną, Gazetą Olsztyńską, Dziennikiem Pojezierza.

Pisarka, zakochana w ziemi mazurskiej, w swoich książkach opisuje jej historię i dzień dzisiejszy. Zadebiutowała w 2009 r. powieścią "Prowincja pełna marzeń". To właśnie seria "Prowincja" przyniosła jej dużą popularność. Ale Katarzyna Enerlich publikuje także powieści poza cyklem – m.in. "Czas w dom zaklęty" czy "Rzeka ludzi osobnych". Oprócz pisarstwa zajmuje się również zielarstwem i praktykuje jogę.

Jak zaznaczyła twórczyni wyboru zawodu dokonała w młodym wieku, marzyła o tym, by zostać dziennikarką i pisarką. - Wybrałam swój zawód sercem - stwierdziła. Zachęcała przy tym uczniów do wyboru szkoły pod kątem wymarzonej profesji.

- Piszę o tym na czym się znam, o prowincji, o historiach ludzi żyjących na prowincji. Oni wiedzą o świecie więcej niż mieszkańcy wielkich miast, metropolii. Prawdziwe życie jest na wsi – to drzewa, ziemia, łąki, trawa, las, jezioro, ptaki. Nie jest życiem smartfon, internet czy masa betonu dookoła - podkreśliła pisarka odnosząc się do swojej twórczości. I dodała, iż głównym przesłaniem jej utworów jest dawanie nadziei i radości.

Pod koniec prelekcji autorka odpowiadała na liczne pytania zadawane przez uczniów. Dotyczyły one jej dzieciństwa, pracy twórczej, zainteresowań, planów oraz marzeń.



- Otwórzcie serca na świat, na ludzi, na doznania i bądźcie dziećmi w dorosłym życiu - z takim przesłaniem na zakończenie zwróciła się do uczestników spotkania Katarzyna Enerlich.

Organizatorką tego wydarzenia literackiego była bibliotekarka i pedagog szkolny Justyna Gregorczyk.

Andrzej Sydor