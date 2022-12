Przedstawiciele powiatu kętrzyńskiego na VI Kongresie Przyszłości

Podczas VI Kongresu Przyszłości rozstrzygnięto Plebiscyt na Najpopularniejszego Samorządowca Warmii i Mazur. W gronie nagrodzonych znalazła się Marta Kamińska, wójt Gminy Barciany, która zajęła w plebiscycie 3. miejsce w kategorii "Wójt". - Kongres Przyszłości jest niewątpliwie cenną inicjatywą. Jako samorządowcy nieustannie musimy rozwiązywać trudne, a nieraz niespodziewane problemy dotyczące naszych lokalnych społeczności. Kongres jest ważny m.in. dlatego, że pozwala nam wspólnie szukać najlepszych rozwiązań i korzystać z wzajemnych doświadczeń. Ważny jest również jako przestrzeń do dyskusji z nauką i biznesem. Jestem przekonana, że inspiracje i wiedza przekazywane na Kongresie przyczynią się do rozwoju takich samorządów jak nasza Gmina Barciany i całego regionu - podzieliła się swoimi wrażeniami z Kongresu Marta Kamińska.



fot. Wojciech Caruk

Swoje 25-lecie obchodziła również Warmińsko-Mazurska Strefa Ekonomiczna. W części panelowej rozmawiano m.in. o rozwoju biznesu, strategicznych dla regionu inwestycjach, medycynie przyszłości, turystyce, a także o potrzebach środowisk senioralnych. Partnerami Kongresu było w tym roku Miasto Kętrzyn oraz miejska spółka PGK "Komunalnik". - To największe opiniotwórcze wydarzenie na Warmii i Mazurach. To bardzo dobre forum do wymiany doświadczeń i wysłuchania ekspertów i ludzi z doświadczeniami w wielu dziedzinach - mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna, który uczestniczył w dyskusji panelowej dotyczącej m.in. strategicznych inwestycji i rozwoju regionu - "Samorząd Przyszłości - jak się zmierzyć z nadchodzącymi wyzwaniami". - Dyskutowaliśmy o dochodach samorządów, trudnościach w finansowaniu inwestycji w czasach kryzysu i galopującej inflacji oraz konieczności modernizacji źródeł energii i ciepła. Czekają nas ogromne wyzwania związane z aktualną sytuacją w kraju, tzn inflacja, rosnące koszty, ograniczanie finansowania samorządów, niepewność środków z KPO - bardzo ważnych dla rozwoju lokalnego. Z drugiej zaś strony - konieczne, związane z regulacjami i dyrektywami UE zmiany w energetyce, szczególnie tej zapewniającej dostawy ciepła mieszkańcom. To bardzo istotna wartość Kongresu, aby spotkać się i wymienić doświadczenia, poglądy, opinie ale także posłuchać jak inni to robią.



fot. Anna Grula/Miasto Kętrzyn

Z kolei w panelu "Komunikacja strategiczna w dobie kryzysu (ów)" jednym z prelegentów była mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Komendanta Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.



fot. Wojciech Caruk

Wśród gości obecni byli przedstawiciele większości warmińsko-mazurskich samorządów. Nie zabrakło tam również Andrzeja Lewandowskiego, kętrzyńskiego wicestarosty oraz Dariusza Cycana, prezesa PGK "Komunalnik". Gminy mogły zaprezentować również swoje stoiska. Kętrzyn reprezentowały w tej formie panie ze Stowarzyszenia Kulturalnego Konik Mazurski.



fot. Wojciech Caruk



fot. Wojciech Caruk

Dzięki współpracy kętrzyńskiego Urzędu Miasta i lokalnego Centrum Wolontariatu w VI Kongresie Przyszłości udział wzięli przedstawiciele środowiska senioralnego. Chętnie przysłuchiwali się dyskusjom panelowym, a na zakończenie mogli obejrzeć występ Marcina Dańca. - Myślę, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla naszych seniorów było to cenne wydarzenie. Sam z ciekawością przysłuchiwałem się kilku panelom - ocenia Janusz Mazurkiewicz, koordynator Centrum Wolontariatu.



fot. Wojciech Caruk



fot. Wojciech Caruk

VII Kongres Przyszłości jest planowany na wiosnę 2023 roku.

Wojciech Caruk