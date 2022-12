50 milionów na inwestycje. Kętrzyn zamieni się w plac budowy

24 listopada burmistrz Kętrzyna podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kwotę prawie 9 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup kolejnych dwóch autobusów elektrycznych oraz remont ulic Jagiełły i Batorego. Na tej drugiej ma powstać również infrastruktura typu Park&Ride oraz miejsca parkingowe. - Dziękuję moim pracownikom za zaangażowanie w ten projekt. Dopełnia on pewien dokładnie określony przez nas plan działania. Można powiedzieć, że w przyszłym roku nasze miasto będzie jednym wielkim placem budowy – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. - Budowa ulicy Ogrodowej, Jagiełły, Batorego, Wiejskiej i Pieniężnego, do tego Ogród Ekologiczny i duże zadanie wokół jeziorka z restauracją nad wodą, tężnią solankową i tarasem widokowym. To wszystko za chwilę się zacznie – dodaje włodarz.

Zakup dwóch elektryków ma być uzupełnieniem rozpoczętego wcześniej projektu w ramach którego kupiono już cztery autobusy elektryczne. Mają one trafić do Kętrzyna w grudniu. Na ulice miasta ruszą na początku 2023 roku, wraz z uruchomieniem zreorganizowanej i bezpłatnej komunikacji miejskiej. Ten projekt wart jest 9,2 mln zł. Szacowana wartość nowego zadania to 11 milionów złotych. Prawie 9 mln zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Sięgnęliśmy po resztki środków unijnych z tego programu, właściwie wyczyściliśmy tym projektem pulę środków i bardzo się z tego powodu cieszę – mówi odpowiedzialny za realizację tego projektu Maciej Wróbel, z-ca burmistrza. - To zadanie dość duże, ale też wymagające od nas ekspresowego tempa, bo wszystko musimy zrobić w niecały rok – dodaje samorządowiec.

Przetarg na prace drogowe został już zakończony. Wygrała go firma Strabag. Prace rozpoczną się wiosną i potrwają do końca sierpnia 2023 roku. Na dniach rozpocznie się procedura przetargowa na dwa elektryki.

Bardzo dobrą i długo wyczekiwaną przez mieszkańców informacją jest ta o rozpoczęciu remontu ul. Ogrodowej. Wyłoniony wiosną w przetargu wykonawca zakończył etap projektowania i 24 listopada rozpoczął pierwsze prace. Wartość inwestycji to niespełna 11 milionów, z czego z miejskiej kasy na ten cel trafi zaledwie pół miliona. Reszta to środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - To bardzo ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Prośby i wnioski o jej remont mają już 20-letnią historię. A za chwilę będziemy mieli tam bardzo dużego inwestora - mówi Ryszard Niedziółka. Mowa tu o spółce Orlen Południe, która wykupiła tereny po byłej cukrowni i w przyszłym roku planuje rozpocząć budowę nowoczesnej tłoczni oleju rzepakowego.

To jednak nie wszystko. Swoje oblicze zmieni okolica Jeziora Górnego. Ma powstać tu restauracja nad wodą, taras widokowo, tężnia solankowa, place zabaw i inne atrakcje. Koszt - 9,5 mln złotych. Zmiany czekają również pobliski Ogród Ekologiczny. - To ma być miejsce przyjazne rodzinom. Dlatego znajdą się tam place zabaw, ścieżka sensoryczna, tunele podziemne i miejska pasieka - wymienia Niedziółka. 1,5 mln będzie kosztowała przebudowa ul. Wiejskiej i Pieniężnego. Miasto dołoży do tego 2% wkładu własnego. W dawnej stołówce MOPS przy ul. Sikorskiego powstaje Dom Seniora, w którym będą mogły spotykać się osoby starsze. Wartość tej inwestycji to 1,1 mln zł. Z kolei pół miliona zaplanowano na utworzenie pracowni multimedialnych w każdej z miejskich szkół podstawowych.

W sumie wartość tych wszystkich zadań to kwota 50 mln, z czego aż 40 mln pochodzi ze środków zewnętrznych. - Bardzo intensywnie pracowaliśmy nad tymi projektami ostatnie dwa lata, teraz przychodzi czas na ich realizację - podsumowuje burmistrz Kętrzyna.