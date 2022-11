Trwa głosowanie na Kętrzyński Budżet Obywatelski 2023

Na wybrany projekt można głosować do 18 listopada. - Wśród projektów, jak co roku, znajdują się te związane z infrastrukturą drogową, jednak zauważyć można także nowy trend. Kętrzynianie coraz chętniej decydują się na pisanie projektów, które dotyczą terenów zielonych oraz spraw związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem - mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

Projekty zakwalifikowane do BO 2023:

1. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej dojazd do budynku Ogrodowa 15 i zespołów garaży

2. Budowa ciągu pieszo-jezdnego dojazd do budynku Leśna 1a i garaży

3. Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej

4. Przebudowa/remont odcinka drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta 15

5. Otwieranie szkół na nowy świat - interaktywny plac zabaw dla dzieci

6. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej

7. Książkomat do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

8. Drzewa zamiast betonu

9. Automatyczny system monitoringu jakości powietrza

10. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy szpitalu

Głosować będzie można tradycyjnie w wyznaczonych do tego miejscach:

1. Urząd Miasta w Kętrzynie, przy ul. Wojska Polskiego 11;

2. Ratusz Miejski, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1;

3. Kętrzyńskie Centrum Kultury, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 24A;

4. Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A;

5. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Pl. Zamkowy 1;

6. Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, przy ul. R. Traugutta 27;

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Pocztowa 11;

8. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4, przy ul. St. Moniuszki 1

Karty głosowania można pobrać ze strony Miasta Kętrzyn - zakładka Budżet Obywatelski – edycja 2023.