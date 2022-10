Nowy teledysk Oksany Predko. Kętrzyńska wokalistka promuje film z gwiazdorską obsadą

Co łączy kętrzyniankę Oksanę Predko z Cezarym Pazurą, Julią Wieniawą czy scenarzystą "Listów do M."? Odpowiedź: film "Nie cudzołóż i nie kradnij".

Za niespełna miesiąc, 18 listopada do polskich kin trafi debiut reżyserski Mariusza Kuczewskiego, scenarzysty m.in. trzech części "Listów do M." oraz "Underdoga". W obsadzie komedii gangsterskiej "Nie cudzołóż i nie kradnij" zobaczymy m.in. Julię Wieniawę, Cezarego Pazurę, Mateusza Banasiuka, Michała Żurawskiego, Aleksandrę Popławską Sebastiana Stankiewicza czy pochodzącego z Mikołajek Mariusza Drężka.

24 października w serwisie YouTube zaprezentowano promujący tę produkcję filmową teledysk do utworu "Bez Ciebie". Piosenkę wykonuje Juna. Pod tym pseudonimem artystycznym kryje się nie kto inny, jak pochodząca z Kętrzyna wokalistka Oksana Predko. — Dziękuję twórcom filmu, Mariuszowi Kuczewskiemu oraz Magdalenie Kuczewskiej za zaufanie i nieocenioną wiarę w ten utwór — napisała na swoim Facebooku kętrzynianka. Artystka jest autorką tekstu, a muzykę stworzyła wspólnie z Marcinem Kuczewskim. To nie jest pierwszy efekt ich współpracy. — Z Marcinem znamy się i współpracujemy od kilku lat, branża jest malutka. Stworzyliśmy wspólnie m.in. piosenkę „Zielony”. Marcin to przede wszystkim fajny człowiek i bardzo świadomy twórca, z którym budujemy bardzo partnerską współpracę. Tworzymy wspólnie, zazwyczaj wszystko jest przegadane, z poszanowaniem swoich potrzeb i estetyki — mówiła w rozmowie z nami Oksana Predko w marcu 2020 roku przy okazji premiery singla "Dobrze, że jesteś", w którym również muzyczne palce maczał Kuczewski.

Zdjęciami i montażem teledysku zajął się Marcin Gwarda. Za oświetlenie odpowiada Marcin Mackowicz. Make-up i stylizację przygotowali Ivana Mandes, Emilia Tomczak-Stosiak. Wciągu zaledwie dwóch dni od premiery klip obejrzało już ponad 5 tys. osób.

Wojciech Caruk