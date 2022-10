Tyta promuje swój najnowszy klip

Za nami premiera nowego teledysku zespołu TYTA. Klip został zrealizowany do utworu „Zwierciadła”. To właśnie ten kawałek jako drugi promuje debiutancki album „Pacjent zero”. Zdjęcia kręcono głównie w Warszawie ale także na Mazurach, bo stąd właśnie pochodzą członkowie grupy.

Do sieci trafił premierowy teledysk grupy TYTA, który zrealizowany został do najnowszego singla "Zwierciadła". Sceny były nagrywane częściowo w Warszawie, głównie na bulwarach wiślanych a także na Mazurach. Realizacją wideo zajął się Artur Rosiński.

- Postawiliśmy na prosty klip, bo przecież sama miłość bywa skomplikowana… Jesteśmy zadowoleni z tego, jak udało się złapać klimat letniego warszawskiego popołudnia i ludzi. Jednak nie mogliśmy zapomnieć o naszych terenach. Tu zawsze chętnie wracamy naładować baterie. Praca nad samym teledyskiem była bardzo szybka – głównie dzięki pomocy przyjaciół – podkreśla Maciej Rembowski, lider zespołu.

Skład zespołu tworzy czterech muzyków, w tym trzech kętrzynian:

Maciej Rembowski – gitara i wokal, Krzesimir Kwasiborski – gitara, Maciej Opala – bas, Maciej Sarwa – perkusja.

Chociaż grupa istnieje od prawie czterech lat, już zapisała na swoim koncie kilka sukcesów. Artyści w tym roku zagrali m.in. jako support przed Orgasmatron, czyli najnowszym projektem Titusa (wokalisty Acid Drinkers) i jego zacnej ekipy. Zespół oficjalnie potwierdza, że rozpoczął pracę nad następcą albumu „Pacjent Zero”.

- Nasze plany na przyszłość to na pewno granie koncertów. Chcemy grać jak najwięcej i jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Powoli też zbiera się materiał na kolejną płytę. Liczymy, że będzie to nowa odsłona Tyty! – dodaje wokalista.

TYTA to zespół, który w swojej twórczości sięga zarówno do rocka, jak i nowoczesnych brzmień. Działa od 2019 roku, a niedawno wydał debiutancką płytę „PACJENT ZERO”. To bezpretensjonalna i ofensywna opowieść o podróży pokolenia pozbawionego wymówek, a obarczonego oczekiwaniami. O łyżkach radości w beczkach beznadziei, o miłości i gniewie, o rozczarowaniu autorytetami i zachwycie chwilami. O łapczywym poszukiwaniu szczęścia, wyzwolenia i światła na autostradach rock n rolla, w zaułkach koszmarów i okopach tytoniowego odpału.

„Zwierciadła” można obejrzeć na kanale Youtube pod linkiem:

Justyna Drozd