Akcja Łowców Pedofili pod Reszlem

W środę, 5 października około godz. 18.00 w jednej z wsi na terenie gminy Reszel pojawili się członkowie ECPU Polska. Łowcy pedofili zajmują się namierzaniem osób z takimi skłonnościami, odwiedzają je w miejscu zamieszkania, a następnie pomagają lokalnej policji w ich zatrzymaniu. Podejrzani o pedofilię są namierzani przy pomocy podstawionego wabika.

Tak też było w przypadku mieszkańca podreszelskiej wsi. - Podejrzany korespondował z dwójką wirtualnych dzieci regularnie wysyłając im swoje nagie zdjęcia oraz filmiki z własnej masturbacji. Namawiał dzieci do tego samego - opisują całą akcję członkowie grupy. Mężczyznę odwiedzili w jego miejscu zamieszkania

Według zgromadzonego przez nich materiału 23-letni mężczyzna miał prowadzić konwersacje internetowe o charakterze seksualnym z dziećmi, wysyłając im m.in. swoje nagie zdjęcia. Łowcy ze swoich interwencji przeprowadzają transmisję w mediach społecznościowych, często pokazując wizerunek podejrzanych osób, jeśli te wyrażą wcześniej na to zgodę. Z transmisji przeprowadzonej w tym przypadku dowiadujemy się, że mężczyzna korespondował z dziewczętami, ale nie wie ile mają lat, bo jak stwierdził "kobiet o wiek się nie pyta". Okazało się, że po drugiej stronie komunikatora była 12-letnia dziewczynka, która na czacie podała mu swój wiek. Mimo to mężczyzna miał ją spytać m.in. o to, czy chce zobaczyć jego przyrodzenie. Łowcy przytoczyli również kilka innych fragmentów jego internetowych rozmów. Podejrzany nie wiedział, że pisze z tzw. wabikiem - kontem fałszywej osoby założonym przez ECPU Polska.

O sytuacji poinformowano Komisariat Policji w Reszlu. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu i dokonali zatrzymania mężczyzny. - Mamy zatrzymanego 23-latka podejrzanego o utrzymywanie przez komunikator społecznościowy kontaktów o tle seksualnym z małoletnią - potwierdza asp. Ewelina Paścik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. - Prokurator został już powiadomiony. Jutro mężczyzna będzie przesłuchiwany i zapadną decyzje co do dalszych czynności - dodaje policjantka.

To nie pierwsza akcja ECPU w powiecie kętrzyńskim. W kwietniu tego roku łowcy odwiedzili jedną z miejscowości w gminie Korsze. Tam w ich ręce wpadł 48-letni mężczyzna. - Od grudnia ubiegłego roku był przekonany, że rozmawia z 10-letnim dzieckiem. W rzeczywistości było to wirtualne dziecko, czyli wabik ECPU Polska. Od samego początku prosił dziecko o przesłanie nagich zdjęć, a nieproszony przesyłał swoje roznegliżowane zdjęcia. Próbował nakłonić dziecko do sexu w zamian za doładowania telefonu. Sądząc, że zdobył zaufanie dziecka próbował je emocjonalnie szantażować zerwaniem kontaktu i nawiązaniem kontaktu z innym dzieckiem, jako karę za nieprzesłanie mu nagich zdjęć - informowali wtedy członkowie ECPU Polska. Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie postawiła mu zarzuty z art. 200 Kodeksu Karnego. Jednak nie zastosowano wobec niego żadnego środka zapobiegawczego. Czy sprawa trafiła do sądu i jak przebiega proces? Do tematu wrócimy.