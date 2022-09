Przyjechał w odwiedziny do znajomych i wszedł na pas drogi granicznej

Patrol Straży Granicznej stwierdził ślady obuwia na pasie ornym. Okazało się, że mężczyzna przyjechał do znajomych, mieszkających w pobliżu granicy polsko-rosyjskiej. Nieświadomie wszedł na pas drogi granicznej, po czym wyjechał do domu. Działania funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Barcianach doprowadziły do ustalenia sprawcy wykroczenia. Tym razem skończyło się na pouczeniu.

Jak informuje Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej, od początku roku 35 osób weszło na pas drogi granicznej, a 15 przekroczyło granicę państwową wbrew przepisom.

- Apelujemy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek, grzybobrania, polowania, czy spacerowania w okolicach granicy państwowej - mówi mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy W-MOSG. - Pamiętajmy, że obejrzenie z bliska słupów Polski czy Rosji, wykonanie pamiątkowej fotografii może kosztować nawet 500 zł.