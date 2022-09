Mieszkańcy Brzeźnicy podziękowali funkcjonariuszowi Straży Granicznej

Do Placówki Straży Granicznej w Barcianach wpłynęły podziękowania od mieszkańców gminy Srokowo. Wyrazy uznania kierowane są do funkcjonariusza SG, który pomaga starszej kobiecie.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Barcianach otrzymał od mieszkańców Brzeźnicy (gm. Srokowo) podziękowania. Okazało się, że starszy kontroler zespołu służby granicznej pomaga 94-letniej kobiecie. Robi zakupy, wspiera w domowych obowiązkach, przywozi karmę dla zwierząt.

Pewnego dnia mieszkanka terenów przygranicznych trafiła do szpitala. Po powrocie z placówki medycznej, starsza pani potrzebowała stałej opieki. W związku z powyższym zatroszczył się o nią kuzyn. Gdy przyjechał na miejsce, by zabrać 94-latkę, ona stanowczo odmówiła. Jedyną osobą, z którą chciała rozmawiać był kierownik rejonu chor. szt. SG Adam Szczur. Kobieta stwierdziła, że tylko jemu ufa. Po rozmowie z funkcjonariuszem SG, zgodziła się pojechać do rodziny. Kotkami i pieskami zaopiekowała się sąsiadka.



Źródło: W-MOSG