Śnięte ryby w Gubrze i Jeziorze Kętrzyńskim

Od razu sprawdziliśmy sygnał naszego Czytelnika kontaktując się z władzami Kętrzyna. Zastępca burmistrza Maciej Wróbel poinformował, że nie było żadnych zgłoszeń dotyczących Jeziora Górnego, zwanego również Jeziorem Kętrzyńskim. Taka sytuacja zaistniała jednak 30 sierpnia na rzece Guber. Zarządzanie Kryzysowe Miasta Kętrzyn otrzymało zgłoszenie, że w pobliżu cieku wodnego płynącego od strony ulicy Świerkowej w rzece leżą śnięte ryby.

Na miejscu pojawili się kętrzyńscy strażacy i policjanci. - Funkcjonariusze Straży Pożarnej przeprowadzili rekonesans rzeki od wskazanego miejsca w górę rzeki ok. 3 km. Znaleziono w różnych miejscach kilkadziesiąt śniętych ryb, od 50 do 100, o niedużych rozmiarach ok. 8 cm. W międzyczasie miejskie służby powiadomiły Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - informuje Maciej Wróbel.

Obecność śniętych ryb stwierdzono zarówno w górnej, jak i dolnej części rzeki. - Nie zidentyfikowano żadnych innych nietypowych przyczyn i w związku z tym strażacy przyjęli, że powodem śniętych ryb jest przyducha - przekazuje informację wiceburmistrz. Na miejsce przybyli pracownicy WIOŚ z Giżycka, którzy pobrali próbki zarówno z wpadającego do Gubra cieku wodnego oraz miejsca, którego dotyczyło zgłoszenie.

Dzień później na miejscu ponownie pojawili się pracownicy WIOŚ z Giżycka, GIOŚ z Giżycka, Wód Polskich z Kętrzyna i Urzędu Miasta. - Nurt rzeki był już większy niż dnia poprzedniego. Pobrano ponownie próbki wody z miejsca, gdzie do rzeki wpływa ciek wodny oraz w dolnej części rzeki. Przeprowadzono rekonesans rzeki nie stwierdzono śniętych ryb. Według pracowników WIOŚ i Wód Polskich przyczyną śniętych ryb był niski stan wody w rzece - mówi Wróbel.

Analizy jednak wciąż trwają i ostateczna przyczyna nie jest oficjalnie znana. Zastępca burmistrza poinformował też, że we wrześniu rzekę czeka wielkie czyszczenie. Najpierw 16 września w ramach akcji "Sprzątanie Świata". Druga akcja przeprowadzona będzie przez służby miejskie i Wody Polskie również jeszcze w tym miesiącu.

Sygnał naszego Czytelnika dotyczył jednak kętrzyńskiego jeziorka. Według przekazanej informacji na powierzchni miały pływać śnięte ryby oraz padłe ptactwo wodne. Udaliśmy się na miejsce, żeby to sprawdzić. Na szczęście nie potwierdziliśmy tych doniesień.

Sytuacja zmieniła się jednak 12 września. W kętrzyńskim akwenie znaleziono kilka śniętych ryb. Na miejsce skierowano strażaków z JRG Kętrzyn oraz OSP Kętrzyn. - Strażacy potwierdzili zgłoszenie - mówi st. kpt. Kamil Golon, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. - Zadaniem strażaków było przepompowanie wody w celu jej napowietrzenia - poinformowali druhowie z OSP Kętrzyn. - Najpierw my użyczaliśmy pompy, później przekazaliśmy pompę szlamową, która pobierała wodę z jeziora i wyrzucała w górę przez działko, przez co ją napowietrzała. Po kilku takich przepompowaniach sytuacja uległa poprawie - relacjonuje Kamil Golon. Zdaniem strażaków powodem śnięcia ryb była prawdopodobnie przyducha. - Niestety poziom wody wszędzie się obniża. Temperatura w miarę wysoka jeszcze gdzieś tam była i warunki dla ryb jeszcze nie są odpowiednie - dodaje strażak.

Na miejscu pojawili się również pracownicy Powiatowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W wyniku przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono żadnego wycieku do jeziorka. Próbki wody zostały pobrane do badań.

Jezioro Kętrzyńskie, zwane również Jeziorem Górnym, to nieduży zbiornik wodny położony niemal w centrum miasta. Jego powierzchnia wynosi 8,2 ha (0,5 km dł. x 0,3 km szer.). Średnia głębokość wynosi 2 metry, a maksymalna 6 metrów.