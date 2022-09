Strzelali i... zbierali pieniądze dla Jasia

Na uczestników pikniku czekały stanowiska strzeleckie, na których można było spróbować swoich sił pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się widowiskowe strzały do... arbuza. Chętni mogli zapoznać się ze sprzętem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, Straży Miejskiej, Zakładu Karnego w Dublinach oraz Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, przejechać się quadem lub "emerytowanym " strażackim Starem. Przejażdżki zaoferowali też goście pikniku - uczestnicy zlotu Fiata 126p, czyli popularnego Malucha. Na zgłodniałych czekała grochówka i kiełbaski z grilla oraz słodkie wypieki i ciasta.

Przez całą imprezę obecni byli z puszkami wolontariusze Centrum Wolontariatu w Kętrzynie. Pieniądze zbierano również podczas licytacji przekazanych przedmiotów. Wśród nich były m.in. piłka do siatkówki z autografem Pawła Zagumnego czy portret Jasia wykonany przez osadzonego w Zakładzie Karnym w Dublinach. W efekcie tego dnia zebrano do puszek 15 626,24 zł. To jednak nie wszystko. Finanse wpłynęły również na konto internetowej skarbonki założonej przez miłośników strzelectwa z Alfy. Łącznie zebrano więc prawie 20 tysięcy złotych. To jeszcze nie wszystko. Na skarbonkę Alfy wciąż wpływają kolejne kwoty, a na facebookowej grupie "Licytacje dla Jasia" trwają aukcje przedmiotów, które nie zostały sprzedane na pikniku.

Na osiach strzeleckich tego dnia toczyła się również rywalizacja o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn. Do rywalizacji stanęło kilkudziesięciu zawodników. Ostatecznie okazało się, że najlepiej strzelali:

1 miejsce - Tomasz Luźny

2 miejsce - Waldemar Kulas

3 miejsce - Edward Milewicz

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Komendanta Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Roberta Inglota. W organizację włączyło się również m.in. Nadleśnictwo Mrągowo, Klub Strzelecki Sokół Ryn, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie oraz lokalne Koła Łowieckie: Kaczor, Daniel i Wiewiórka.





Wojciech Caruk