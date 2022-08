Wójt i krzyżacka strażnica ponownie pójdą z dymem

20 sierpnia do barciańskiego grodu ponownie zjadą bractwa rycerskie i drużyny wojów. Wszystko po to aby stoczyć ze sobą bój o krzyżacką strażnicę.

Inscenizacja ma nawiązywać do historycznego wydarzenia z 1310 roku. Wtedy to w dawnym Barthen miał miejsce bunt mieszkańców, którzy spalili żywcem wójta zakonnego Hermana von Harttangen i braci zakonnych. Doszło też do spalenia krzyżackiej strażnicy. Wcześniej, przed przybyciem na te ziemie rycerzy zakonnych, istniał w tym miejscu gród plemienia Bartów. W 1240 roku został zajęty przez krzyżaków, a w 1257 osiadł tutaj pierwszy wójt zakonny. Pierwsza wzmianka o Barcianach, jako osadzie targowej, rozwijającej się przy strażnicy, pochodzi z 1289 roku. Strażnica powstała na bazie umocnień wcześniejszego pruskiego grodu. Bunt z 1310 roku oraz liczne najazdy litewskie spowodowały, że zakon postanowił wybudować tutaj murowaną warownię.

Inscenizacji towarzyszyć będzie szereg innych atrakcji. Pasjonaci historii dowiedzą się m.in. jak wyglądały formacje bojowe - kręgi walki, zdrady i honoru. Na młodszych i starszych mieszkańców i gości czekają turnieje łucznicze, bieg wojownika, bieg damy oraz pokazy walk rycerskich z udziałem medalistów Mistrzostwa Świata w Sportowych Walkach Rycerskich, pokazy walk konnych muzyka średniowieczna, strzelnica łucznicza, walki na miecze treningowe, gry i zabawy, zbrojownia rycerska, rekonstrukcja namiotu rycerskiego, pokazy kowalstwa i kaletnictwa, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Nie zabraknie też średniowiecznej kuchni. - To już druga edycja. Atrakcji nie zabraknie. W tym roku nowością będą walki konne. Przede wszystkim, jak zwykle u nas, będzie wspaniała atmosfera. No i znowu zginie wójt - zachęca Marta Kamińska, wójt Barcian.

Początek imprezy na placu za amfiteatrem o godz. 15.00. Wstęp jest bezpłatny.

Wojciech Caruk