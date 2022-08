Karol Zalewski pobiegnie w finale Mistrzostw Europy

Bardzo dobre wieści napływają z Monachium. Pochodzący z Reszla biegacz Karol Zalewski powalczy o tytuł Mistrza Europy. Dziś rzutem na taśmę awansował do finałowego biegu.

Od 15 sierpnia możemy obserwować zmagania najlepszych europejskich lekkoatletów. Dziś, 16 sierpnia, do rywalizacji stanął reszelanin Karol Zalewski (AZS UWM Olsztyn). Zadaniem sportowca było wywalczenie awansu do finału.

Zalewski wystartował w drugim biegu eliminacyjnym. Rozpoczął bardzo dobrze, kontrolując większość dystansu. Niestety w końcówce zaczął słabnąć. Na metę wbiegł jako trzeci z czasem 45.52 Bezpośredni awans do finału uzyskiwali pierwsi dwaj zawodnicy z każdego z trzech biegów oraz dwaj tzw. "lucky looserzy" , czyli "szczęśliwi przegrani" - biegacze z najlepszymi czasami z miejsc 3-4. Na radość polscy kibice musieli więc poczekać do zakończenia wszystkich biegów. Okazało się jednak, że Karolowi dopisało szczęście i zobaczymy go w finale biegowej rywalizacji na 400 metrów.

Finał z udziałem reszelanina zaplanowany jest na 17 sierpnia o godz. 21.43.