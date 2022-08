Władze Kętrzyna czekają na opinie mieszkańców w sprawie komunikacji miejskiej

Pod koniec tego roku do Kętrzyna mają przyjechać 4 autobusy marki Yutong, które dostarczy Busnex Poland. - Z informacji, które przekazał nam dostawca, w przyszłym tygodniu rozpocznie się produkcja naszych autobusów i wskazany przez Busnex termin nie wydaje się zagrożony - mówi Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna.

Obecnie średnio jeden pojazd komunikacji miejskiej (czyli Solaris z silnikiem diesla) robi dziennie około 100 kilometrów. Zasięg „elektryków” może być cztery razy większy na jednym ładowaniu. -To pozwoli nam zwiększyć liczbę połączeń, stworzyć nowe przystanki autobusowe, dopasować się bardziej do potrzeb szkół i zakładów pracy - mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. - Żeby to zrobić dobrze, chcemy włączyć w to mieszkańców i spisać ich potrzeby - dodaje.

Miasto uruchomiło specjalną skrzynkę mailową autobusy@miastoketrzyn.pl gdzie czeka na propozycje ze strony mieszkańców. Można je składać także w formie papierowej do Urzędu z dopiskiem „Autobusy”. Czas do 6 września. Władze Kętrzyna planują także spotkanie w tej sprawie z miejskimi radnymi.

Nowe kętrzyńskie autobusy będą koloru biało-niebieskiego. Ich długość to ok. 10 metrów, zasięg dzienny do 400 kilometrów, a cena łączna około 9 mln złotych. 6,5 mln samorząd pozyskał na ten cel z Unii Europejskiej. - Obecnie w ocenie jest nasz drugi wniosek. Chcemy zakupić dwa kolejne pojazdy i wyremontować ulice Jagiełły i Batorego, wartość zadania to prawie 13 mln złotych - mówi burmistrz Niedziółka.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie jesienią. Jeśli uda się pozyskać te środki miasto będzie miało tylko rok na realizację zadania. -To trudny projekt i realizacyjnie i czasowo, więc musimy zrobić wszystko by po otrzymaniu środków przeprowadzić go w trybie ekspresowym, tu niezbędna będzie ścisła i dobra współpraca z Radą Miejską - mówi zastępca burmistrza.

Komunikacja miejska obecnie kosztuje miasto około 1,2 mln rocznie. Wpływy z biletów to jedynie 15% kosztów. Spółka Komunalnik nadal spłaca raty leasingowe zaciągnięte 9 lat temu na stare autobusy. To prawie pół miliona rocznie. Wraz z zakupem nowych pojazdów, dotychczasowe zostaną najprawdopodobniej wystawione na sprzedaż.