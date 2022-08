Zmarła Stanisława Łozińska, zasłużona mieszkanka Kętrzyna, poetka, nauczycielka i działaczka społeczna

8 sierpnia zmarła Stanisława Łozińska. Wychowała kilka pokoleń ucząc języka polskiego w LO im. W. Kętrzyńskiego. Sama również pisała poezję. Stworzyła m.in. tekst hymnu Kętrzyna do rockowej muzyki zespołu Dr Watt.

W 2010 roku Stanisława Łozińska została uhonorowana tytułem "Zasłużony dla Miasta Kętrzyna". A tych zasług miała niemało. Przez wiele lat była nauczycielką języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego. Pracę w "starym ogólniaku" rozpoczęła w 1960 roku. W pamięci swoich uczniów pozostała jako "Laura". W ramach swojej pracy zawodowej prowadziła w szkole koła recytatorskie, poetyckie, teatralne, a nawet kabaret. W tym ostatnim była również reżyserką, scenarzystką i autorką tekstów. Prowadzone przez nią grupy odnosiły sukcesy na przeglądach regionalnych i ogólnopolskich. Nagradzana była również za swoją literacką twórczość. Najważniejsze laury to m.in.: I nagroda za utwór o Kętrzynie w 1987 roku, II nagroda w Warszawie za scenariusz widowiska teatralnego dla młodzieży w 1988 roku, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Aliterację w 1989 roku, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej w Puławach w 1993 roku, I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym organizowanym przez „Politykę” w 1993 roku.

W 1996 roku napisała tekst do "Hymnu o Kętrzynie", do którego muzykę stworzyli muzycy rockowej grupy Dr Watt. To nie był przypadek, ponieważ jednym z członków zespołu był wtedy syn pani Stanisławy - Adam Łoziński. Przez lata stworzyła mnóstwo wierszy, felietonów, reportaży z podróży, recenzji i artykułów. Można je było znaleźć w wielu publikacjach oraz na łamach lokalnej prasy, m.in. "Gazety Kętrzyńskiej", a później również "Gazety w Kętrzynie".

W 1996 roku, po przejściu na emeryturę, poświęciła się swojej kolejnej miłości - zwierzętom. Była jedną z założycielek kętrzyńskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przez kilkanaście lat pełniła funkcję prezesa tej organizacji.

W 2010 roku została laureatką konkursu Telewizji Polskiej „Opowiedz nam swoją historię” i wystąpiła w telewizyjnym programie.

- Dziś się żegnamy, pamiętając jednak, że nie umiera ten kto żyje w pamięci. Pozostanie Pani na zawsze w mojej pamięci - pożegnał panią Stanisławę w mediach społecznościowych Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

- Na zawsze w mej pamięci pozostaną wersety pani Stanisławy Łozińska, autorki "Hymnu o Kętrzynie". Zawsze uśmiechnięta, ciepła, miła osoba. Społeczniczka, chętna do współpracy z młodzieżą zwłaszcza w Kabarecie Szkolnym i Teatrze Poezji. Poetka, felietonistka, dobry człowiek - wspomina były burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman.

Stanisława Łozińska urodziła się w 1938 roku w Harcie (woj. podkarpackie).



Hymn o Kętrzynie

I

Rodzinne miasto me

pięknieje dzisiaj z dnia na dzień

w gorącym słońcu i na deszczu, i we mgle.

Tu będzie każdy trwał,

jego sławy i murów strzegł.

Wchodzimy z miastem swym

w dwudziesty pierwszy wiek.

Refren:

Mazurski wietrze wiej,

polską melodię nieś,

niech słyszy cały kraj

radosną naszą pieśń.

Zostanie refren ten,

ten nasz swobodny śpiew

na dnie człowieczych serc

i w szumie starych drzew.

II

Niechaj szczęśliwe dni

przeżywa zawsze Kętrzyn mój,

a w nocy dobry sen niech śni, niech cicho śni.

Niech nasze sprawy dziś

tylko w zgodny zadźwięczą ton,

niech swój dołączy głos

kościelny dumny dzwon.

Refren:

Mazurski wietrze wiej…



