Muniek Staszczyk zaśpiewa w Reszlu swoje największe przeboje

MUNIEK I PRZYJACIELE to niesamowita akustyczna odsłona koncertów w wykonaniu Zygmunta „Muńka” Staszczyka, lidera formacji T. Love. W koncertach towarzyszą Muńkowi: Cezariusz Kosman – gitara akustyczna oraz Janek “Jahlove” Pęczak – gitara akustyczna.

MUNIEK I PRZYJACIELE wyruszyli w trasę jesienią roku 2018. Początkowo, projekt ten miał być tylko chwilową odskocznią od głośnego, rockowego grania. Muniek chciał pograć z mniejszym aparatem wykonawczym, w nieco mniejszych, kameralnych salach. Ogromny sukces tego początkowo skromnego przedsięwzięcia spowodował jednak, że 5 marca 2021 odbyła się premiera płyty live. To album dokumentujący ponad 60 koncertów, podczas których zespół objechał całą Polskę występując zarówno w małych klubowych salach, w teatrach, na Stadionie Narodowym oraz na scenach krajowych letnich festiwali. Program koncertów jest wypadkową różnych projektów artystycznych Muńka, zarówno z repertuaru zespołu T.Love, jak i działań solowych wokalisty, zawiera też przeboje z najnowszej solowej płyty Artysty „Syn miasta”.

Zygmunt Staszczyk, współzałożyciel i lider formacji T.Love, urodził się w 1963 roku w Częstochowie. Tam ukończył IV LO. Kilka lat później został absolwentem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo działał w zespole Atak, przekształconym w Opozycję. W 1982 roku wraz z Januszem Knorowskim, Dariuszem Zającem i Jackiem Wudeckim założył zespól T.Love. Do 1987 roku grupa funkcjonowała pod nazwą Teenage Love Alternative. Największe przeboje z tego okresu to "Garaż" (1984), "IV LO" (1985) i "Autobusy i tramwaje" (1988). W 1989 roku Staszczyk wyjechał do Anglii, a zespół zawiesił działalność. Do Polski wrócił w 1991 roku, reaktywował zespół, w którym ze starego składu pozostał tylko on sam. Kolejne albumy z nowymi muzykami przynoszą zespołowi ogromną popularność: „Pocisk Miłości” (1991) z utworem "Warszawa", „Dzieci rewolucji” (1992) – z utworem "King", "I Love you" (1994) „Prymityw” (1994), „Chłopaki nie płaczą” (1997), „Antyidol” (1999), „Model 01” (2001) z utworami "Nie, nie, nie" i "Ajrisz", „Old is Gold” z piosenką "Lucy Phere" i „T.Love”. Po zagraniu ogromnej pożegnalnej trasy koncertowej, z końcem 2017 roku zespół T.Love na kilka lat zawiesił działalność. W październiku 2019 roku ukazał się solowy album Muńka Staszczyka "Syn miasta” ze znakomicie przyjętą piosenką pt. „Pola”. Tego samego roku ukazała się znakomita biografia Muńka pt. „King”, autorstwa Rafała Księżyka. W 2022 świętująca 40-lecie grupa T.Love powróciła z nowym albumem zatytułowanym "Hau Hau". Pochodząca z niej "Pochodnia" z gościnnym udziałem Kasi Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni) szybko podbiła radiowe rozgłośnie.

Artysta wystąpi na dziedzińcu zamku w Reszlu już 5 sierpnia o godz. 20.00. Informacje o biletach można znaleźć na Facebooku Zamek Reszel i Scena Kulturalna.

org.