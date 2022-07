Udany sezon młodych siatkarek

Najważniejszym sukcesem w tym sezonie był udział drużyny młodziczek w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski w Zambrowie oraz start 13 zawodniczek w Finale Mistrzostwa Polski w Minisiatkówce w każdej kategorii w Gliwicach.

Młodziczki MKS MOSiR Kętrzyn godnie reprezentowały nasze miasto i zdobywały wysokie lokaty w zawodach ogólnopolskich w Ełku, Giżycku i na międzynarodowym turnieju w Łebie. W Lidze Województwa Warmińsko-Mazurskiego dziewczęta zdobyły brązowy medal i awans do Ćwierćfinału Mistrzostw Polski.

Zawodniczki UKS BAD-MAX Kętrzyn startujące w mini siatkówce szlifowały swoje umiejętności zdobywając wysokie lokaty w zawodach ogólnopolskich w Nadarzynie i Giżycku oraz międzynarodowych w Gdańsku. Dziewczęta plasowały się w czołowej trójce w każdej kategorii w wojewódzkich turniejach eliminacyjnych KINDER JOY OF MOVING . W finale wojewódzkim zdobyły następujące miejsca:

kategoria „2” – 1 i 3 miejsce ( awans do Mistrzostw Polski)

kategoria „3” – 3 miejsce ( awans do Mistrzostw Polski)

kategoria „4” – 2 miejsce (awans do Mistrzostw Polski).

Najmłodsze adeptki siatkówki, dziewczęta klas II-III zdobyły złote, srebrne i brązowe medale w Mistrzostwach Województwa w Rzucance i Singlach Siatkarskich o Puchar Prezesa Fundacji Huberta Jerzego Wagnera.

Wszystkie siatkarki są uczennicami klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 i godnie reprezentowały nasze miasto i szkołę w rozgrywkach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy zdobywając Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Województwa w Igrzyskach Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Trenerki piłki siatkowej

Judyta Radziwon

Wioletta Sosnowska

Agnieszka Preweda