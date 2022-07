Doradca Prezydenta RP odwiedził Centrum Usług Społecznych w Srokowie

Jednostka powstała w efekcie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach pilotażowego projektu realizowanego przez srokowski GOPS od stycznia 2021. - Kiedy w 2019 roku weszła w życie ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, pojawiły się sprzyjające okoliczności prawno-merytoryczne do przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w instytucję pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Srokowie (CUS), która może realizować wiele zadań z zakresu polityki społecznej - mówi Jolanta Bień, wcześniej kierownik GOPS-u a obecnie dyrektor CUS.

Podobne projekty są realizowane obecnie tylko w ok. czterdziestu gminach w całym kraju. W województwie warmińsko-mazurskim takie zmiany w pierwszej kolejności wprowadzano tylko w Elblągu i właśnie w Srokowie. W obu przypadkach CUS-y działają w oparciu o fundusze unijne. Gmina Srokowo otrzymała 100% dofinansowania w wysokości 2 490 000 złotych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja. Kolejne tego typu placówki utworzono również w Kurzętniku (pow. nowomiejski) i Górowie Iławeckim (pow. bartoszyckie). Z tą różnicą, że są one finansowane ze środków budżetu państwa. Wdrażanie projektów ma być zakończone w 2023 roku.

- Utworzenie CUS pozwala na szybkie ustalenie możliwości realizacji zadań, a jednocześnie skraca czas oczekiwania na zaspokojenie usług m.in. poprzez sprawniejszą ich organizację, jednocześnie znacząco poszerzając liczbę mieszkańców korzystających z usług społecznych. Pomoc społeczna nabiera współczesnego wymiaru dla lokalnej polityki społecznej. Prawidłowo funkcjonujące CUS jest szansą na zdjęcie negatywnego wizerunku z ośrodka pomocy społecznej, bowiem nie będzie klienta ośrodka, czy jak jeszcze w wielu miejscach funkcjonuje określenie „opieki”, ale będą osoby korzystające z różnych form usług społecznych - wymienia zalety Jadwiga Nowińska, koordynator projektu CUS Srokowo. Jak przyznaje Jolanta Bień, to nowa jakość pomocy społecznej. - Przez 30 lat staliśmy jako ośrodek w dosyć skostniałej formie. CUS pozwala na rozwinięcie i unowocześnienie naszej pracy dla mieszkańców - dodaje.

Z oferty Centrum Usług Społecznych w Srokowie mogą skorzystać m.in. rodzice z dziećmi w wieku do 15 lat, osoby niepełnosprawne i starsze oraz ich rodziny, pracownicy GOPS-u, a także społeczności lokalne - w tym sołectwa czy organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich. I, jak się okazuje, korzystają. 27 czerwca usługodawcy, usługobiorcy i partnerzy projektu spotkali się z inicjatorem ustawy o CUS-ach dr hab. Markiem Rymszą, doradcą Prezydenta RP i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. - Koło Gospodyń Wiejskich zakończyło rok 2020 z przychodem ok. 5000 złotych, a 2021 z ok. 19000 zł. Ten rok planujemy zakończyć z wynikiem ok. 80 000. To efekt tego, że zostałyśmy wykonawcami dwóch projektów CUS-u. są to warsztaty zdrowego odżywiania i dietetyki oraz zajęcia sportowe. Realizowane są one w pięciu miejscowościach naszej gminy, m.in. w Silcu, Sińcu i Leśniewie - zabrała głos Aniela Cieślak z KGW "Malwy" w Silcu. - W tych sołectwach dzieją się naprawdę cuda. Kobiety, dzięki temu, że dostały możliwość zorganizowanych spotkań, wyszły z domówi i znalazły możliwość realizacji swoich pasji. Jako mieszkanka Silca sama też korzystam prywatnie z usług CUS-u. Moje dziecko, które ma problemy z integracją sensoryczną, musiałam do tej pory wozić na zajęcia do Mrągowa. Teraz mamy je na miejscu - dodaje.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie. - Myślimy o powołaniu CUS-u. Na razie analizujemy i przyglądamy się temu, co dzieje się w Srokowie - poinformowała dyrektor Dorota Giczewska.

- Ustawa o CUS-ach jest tak skonstruowana, żeby dać podmiotom przestrzeń do zagospodarowania własnymi pomysłami, inicjatywami lokalnymi. Jest w niej wskazany kierunek rozwoju usług społecznych. Projekt pilotażowy ma pokazać, w jaki sposób można je realizować - powiedział Marek Rymsza. Podkreślił też, że z godnie z zapisami ustawy przekształcanie ośrodków pomocy społecznej w CUS-y nie jest na ten moment obowiązkowe.

- Jesteśmy na początku naszej drogi. O pełnym sukcesie będziemy mogli mówić, kiedy napotkani na ulicy mieszkańcy powiedzą nam, że ich problemy zostały rozwiązane. Do tego nam jeszcze daleko - podsumował spotkanie Marek Olszewski, Wójt Gminy Srokowo.

Wojciech Caruk