Umowa na plac zabaw podpisana

W ratuszu miejskim burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka podpisał umowę z Walentyną Śliwińską - Urbat – pełnomocnikiem zarządu firmy Walvi Sp. z o.o. z siedzibą w Romanówce na budowę Nowoczesnego Placu Zabaw – Marzenie Każdego Dziecka. Inwestycja realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Nowy plac zabaw powstanie przy Szkole Podstawowej nr 3 i będzie pełnił ważną funkcję społeczną. Pozwoli dzieciom aktywnie i bezpiecznie spędzić czas wśród rówieśników.

- Realizacja tego projektu pokazuje, jak można doskonale połączyć realizację Budżetu Obywatelskiego z aktywnym wypoczynkiem oraz inwestowaniem w najmłodsze pokolenie – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna. - Głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, dlatego nawet w pandemii nie zrezygnowaliśmy z Budżetu Obywatelskiego – dodaje.

Na 500 metrach kwadratowych wyłożonych piaskiem zaplanowano montaż: urządzenia wielofunkcyjne dla małych i dużych dzieci typu quadro, huśtawki typu ważka, urządzenia typu wieża, karuzeli, stolika do piaskownicy, domku typu kiosk, słupków do slalomu oraz równoważni linowej. Całość uzupełnią elementy małej architektury jak ławki i kosze na śmieci. Koszt placu zabaw wyniesie 289.900,00 złotych. Na zakończenie inwestycji wykonawca ma 3 miesiące, co oznacza, że ma być ona gotowa we wrześniu.

