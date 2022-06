W Srokowie zakończono XXIV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.

Uroczystości rozpoczęła msza w kościele pw. Św. Krzyża w Srokowie. PO nabożeństwie uczestnicy spotkali się w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Wśród gości znaleźli się m.in. Jolanta Piotrowska - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Bożena Ulewicz - doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, samorządowcy z całego regionu oraz przedstawiciele organizacji społecznych i służb mundurowych.

Zgromadzonych powitał Wójt Gminy Srokowo, Marek Olszewski. - Niezmiernie się cieszę, że Zarząd Województwa wyróżnił naszą gminę organizacją zakończenia Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Dla takiej małej gminy, jak nasza to bardzo duże wyróżnienie - powiedział na wstępie. - Chyba wszyscy znamy podstawową definicję pojęcia rodziny, jako podstawowej komórki społecznej. To fundament tworzenia się wszystkich społeczeństw. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać. W naszej gminie staramy się wspierać rodziny wszelkimi możliwymi środkami. Czasami są to małe kroki przy wsparciu specjalistów z różnych dziedzin. Mamy i ojcowie z dziećmi otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu codziennych problemów. W ten sposób staramy się wzmacniać te nasze rodziny - dodał wójt. Podkreślił przy tym działalność i zaangażowanie działającego w gminie Centrum Usług Społecznych.

Głos zabrała również przedstawicielka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. - Srokowo nieprzypadkowo zostało wybrane do organizacji tej uroczystości. Jest to gmina przodująca w naszym regionie. Mamy tutaj jedno z czterech Centrów Usług Społecznych. To pilotażowy projekt, więc tu przyjeżdżają inni, żeby się od Srokowa uczyć - podkreśliła wicemarszałek Jolanta Piotrowska. - Dni Rodziny rozpoczęły się na początku maja i przebiegły bardzo szybko. Wiele się wydarzyło w całym regionie. Zaangażowało się w to wiele instytucji, m.in. samorządów, ośrodków pomocy społecznej, szkół i przedszkoli oraz organizacji pozarządowych. Wprawdzie w Srokowie oficjalnie kończymy obchody, jednak podsumowanie odbędzie się w październiku. W niektórych gminach odbędzie się jeszcze kilka wydarzeń skierowanych do naszych rodzin - poinformowała Piotrowska. Nawiązała też do hasła tegorocznych Dni Rodziny - „Rodzina z wartościami to silna rodzina”. - Ma ono szerszy wyraz. Oznacza również wsparcie, pomoc i solidarność, również między narodami. To do nas przybyły rodziny z Ukrainy, mamy z dziećmi, babcie chroniąc najmłodszych przed brutalnością wojny - dodała wicemarszałek.

Podczas konferencji zaprezentowano lokalne działania w ramach Dni Rodziny. Uczestnicy spotkania obejrzeli również audycję "Rodzina oczami dziecka". Najmłodsi odpowiadali m.in. na pytanie, co to jest rodzina. Padały słowa o cieple i miłości, jednak największe poruszenie wzbudziła odpowiedź jednego z maluchów - "Rodzina to jest skarb". Prelekcję wygłosiła psycholog i psychoterapeuta Agnieszka Czajkowska-Wendorff, a całość zakończył panel dyskusyjny. Na placu pod miejscowym ratuszem chętni mogli spróbować swoich sił w rekreacyjnych konkurencja, jak również odbyć wirtualny spacer po Srokowie w świecie Mindcrafta.