Kętrzyńscy strażacy obchodzili swoje święto

Gaszą pożary, ratują ludzi w wypadkach, usuwają skutki wichur czy powodzi. Pomagają i edukują. Mowa o strażakach zawodowych i ochotnikach, którzy swoją służbę pełnią non stop. Bo strażakiem się jest, a nie bywa.

Jest jednak taki jeden dzień w roku, kiedy obchodzą swoje święto. Taką wyjątkową okazją jest dzień 4 maja. To właśnie wtedy na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Dodatkową okazją tegorocznych obchodów jest jubileusz 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości na Warmii i Mazurach w poszczególnych komendach powiatowych trwają praktycznie cały miesiąc. W Kętrzynie mundurowi spotkali się 25 maja. Obecni byli również m.in. Artur Chojecki - Wojewoda, Warmińsko-Mazurski, st. bryg. Adam Jastrzębski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego.

Uroczystości rozpoczęto mszą w Bazylice św. Jerzego. Następnie w asyście Strażackiej Orkiestry Dętej OSP Kętrzyn przemaszerowano ulicami Kętrzyna do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Do historii w swoim wystąpieniu nawiązał przełożony kętrzyńskich strażaków. - Zmiany, które zaszły 30 lat temu dotknęły również nasz powiat. Ówczesna Komenda Rejonowa obejmowała obszar powiatu kętrzyńskiego oraz rejon bartoszycki. W 1995 roku do powstałego wtedy Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego wprowadzono pięć naszych jednostek.W 1993 roku na naszym terenie operacyjnym odnotowano 330 zdarzeń. Dla porównania w 2021 na obszarze już tylko powiatu kętrzyńskiego było ich 950 - przypomniał st. bryg. Krzysztof Grabias, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Podczas majowego spotkania wręczono odznaczenia dla strażaków PSP i OSP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 25 stycznia 2022 r. odznaczył srebrnym medalem za długoletnią służbę asp. Andrzeja Szczepańskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2022 r. nadał Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” funkcjonariuszowi mł. asp. Rafałowi Wilkiewiczowi.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kętrzynie uchwałą z dnia 16 maja 2022 r. nadał odznaki „Wzorowy Strażak” druhom OSP Pilec:

dh Andrzej Szczepański,

dh Andrzej Grącki,

dh Adam Krajewski,

dh Robert Połubiński,

dh Paweł Hryniewicz,

dh Daniel Kilanowski,

dh Wiesław Pyrek,

dh Piotr Krzywosz,

dh Daniel Sadowski

Uroczystość była okazją do wręczenia awansów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z dniem 4 maja 2022 roku nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie

OFICERÓW:

kpt. Siwek Sławomir na stopień starszego kapitana

mł. kpt. Wiśniewski Paweł na stopień kapitana



Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dniem 4 maja 2022 roku nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie

ASPIRANTÓW:

mł. asp. Skorynko Adam na stopień aspiranta

mł. asp. Sowiński Daniel na stopień aspiranta

mł. asp. Szczepański Andrzej na stopień aspiranta

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja nadał stopień młodszego brygadiera – starszemu kapitanowi Robertowi Cieleszyńskiemu.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dniem 4 maja 2022 roku nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie

PODOFICERÓW

ogn. Piróg Andrzej na stopień starszego ogniomistrza

ogn. Ziemba Robert na stopień starszego ogniomistrza

mł. ogn. Łuszczak Wojciech na stopień ogniomistrza

mł. ogn. Ossowski Łukasz na stopień ogniomistrza

mł. ogn. Rzyp Paweł na stopień ogniomistrza

mł. ogn. Wróbel Mariusz na stopień ogniomistrza

st. sekc. Baliński Piotr na stopień młodszego ogniomistrza

st. sekc. Żywicki Marcin na stopień młodszego ogniomistrza

st. str. Olechnowicz Tomasz na stopień sekcyjnego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie rozkazem personalnym z dniem 4 maja 2022 roku nadał wyższe stopnie służbowe

w korpusie SZEREGOWYCH:

str. Kuriata Karol na stopień starszego strażaka

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie z dniem 4 maja 2022 mianował na wyższe stanowiska służbowe funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Mianowania otrzymali:

asp. Kieszek Emil – na stanowisko Dowódcy Zmiany

mł. asp. Wilkiewicz Rafał – na stanowisko Dowódcy Zmiany

asp. Lebiedziok Krzysztof – na stanowisko Starszego dyżurnego stanowiska kierowania

st. ogn. Baran Przemysław – na stanowisko Operatora sprzętu

st. ogn. Piróg Andrzej - na stanowisko Młodszego operatora sprzętu

mł. ogn. Żywicki Marcin - na stanowisko Starszego ratownika kierowcy

sekc. Tomasz Olechnowicz na stanowisko Ratownika kierowcy

sekc. Trocki Dariusz – na stanowisko Ratownika kierowcy

st. str. Kuriata Karol - na stanowisko Młodszego ratownika

Warmińsko Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz osiągnięte wyniki w służbie decyzją z dnia 4 maja 2022 r. przyznał nagrodę pieniężną wymienionym strażakom:



st. bryg. Grabias Krzysztof Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie

st. kpt. Golon Kamil -Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie

st. kpt. Siwek Sławomir – Dowódca zmiany

ogn. Wróbel Mariusz – Główny księgowy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie wydał decyzje w sprawie przyznania Specjalnego Świadczenia Ratowniczego następującym druhom Ochotniczych Straży Pożarnych:

dh Mirosław Chojnowski

dh Mirosław Ciołek

dh Bronisław Daniłowicz

dh Zbigniew Gackiewicz

dh Krzysztof Kowalski

dh Edmund Kurowski

dh Jan Normantowicz

dh Stanisław Pietrzyk

dh Zdzisłąw Pliszko

dh Kazimierz Potyra

dh Józef Tepper

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Wydarzenie zakończono przekazaniem wozu gaśniczego dla jednostki OSP Sorkwity. Mercedes-Benz Atego GBA-Rt 2,5/24 służył w Kętrzynie dziewięć lat. Teraz zastąpił na służbie mocno zużyty średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star, rocznik 1983, który służył druhom z Sorkwit 17 lat. - Jestem przekonany, że jednostka mając taki samochód będzie jeszcze rzetelniej wypełniać swoje strażackie, społeczne powinności - zapewnił wójt Sorkwit Józef Maciejewski. Gmina Sorkwity w zamian wsparła finansowo kętrzyńską komendę w zakupie nowego pojazdu - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault z napędem 4x4. Auto trafiło do Kętrzyna pod koniec kwietnia.

Wojciech Caruk