Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych w Piłce Siatkowej dobiegły końca. Złoto i srebro trafiły z Kętrzyna na Wielkopolskę

Przez pięć dni w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie rozegrano w sumie osiemnaście spotkań. Emocji na parkiecie nie brakowało. Ich kulminacją były mecze rozegrane 15 maja. Najpierw do rywalizacji o brąz stanęły GKS Wieżyca 2011 Stężyca i TS Stal Śrubiarnia ŻAPN Żywiec. To był zdecydowanie jeden z najbardziej zaciętych i emocjonujących meczów na całych mistrzostwach. Będąca faworytem Wieżyca przez pierwsze dwa sety potrafiła odskoczyć na kilka punktów, a Stal musiała gonić wynik. Robiła to na tyle skutecznie, że ostateczne wyniki dwóch pierwszych części wynosiły tylko 25:22 i 25:23 dla Wieżycy. Trzeci set był przełomowy. Stal praktycznie od początku objęła prowadzenie i nie pozwalała go sobie odebrać. Wygrany set jeszcze bardziej natchnął dziewczyny z Żywca, a gra stała się jeszcze bardziej zacięta. Kibice mogli obejrzeć wiele pięknych i długich akcji po obu stronach. Zawodniczki Stali ponownie objęły prowadzenie, jednak rywalki nie powiedziały ostatniego słowa doprowadzając do remisu przy stanie 18:18. Końcówka to jednak dominacja żywczanek. Popis skuteczności dała Emilia Malkiewicz. dając Stali upragniony tie-break. Piąta odsłona również przyniosła emocje niemal punkt za punkt. I wydawało się, że przy wyniku 9:12 dla żywczanek nic już nie przeszkodzi Stali w triumfie. Jednak kapitalne serwy Mai Malinowskiej i znakomite bloki stężyczanek spowodowały, że to Wieżyca cieszyła się z brązowego medalu Mistrzostw Polski.



GKS Wieżyca 2011 Stężyca - brązowe medalistki Mistrzostw Polski / fot. Anna Grula/Miasto Kętrzyn

Po meczu, oprócz wręczenia statuetki MVP spotkania dla Aleksandry Liedke, wręczono też nagrodę specjalną. Wojciech Czayka, dyrektor pionu rozgrywek krajowych i międzynarodowych PZPS, przekazał ją kibicom Stali. — Macie wspaniałe córki, które wspaniale dopingujecie — stwierdził.

Po rywalizacji o brąz przyszedł czas na długo wyczekiwany finał. Początek spotkania pokazał, że mecz będzie stał na wysokim i wyrównanym poziomie. Zarówno MKS SMS Kalisz, jak i ENEA Energetyk Poznań do tej pory w całych mistrzostwach przegrały zaledwie jednego seta. Smaczku dodawał nie tylko fakt, że kibice oglądali derby Wielkopolski. Wcześniej na szczeblu wojewódzkim w spotkaniu obu ekip lepsza była drużyna z Kalisza. Trener MKS-u w przedmeczowych rozmowach nie ukrywał, że przyjechał do Kętrzyna, żeby bronić ubiegłorocznego tytułu. Z kolei Energetyk przystępował do finałowego starcia osłabiony brakiem dwóch kontuzjowanych w półfinale zawodniczek. Boisko jednak zweryfikowało wszystko. Już pierwszy set pokazał, że mecz nie ma zdecydowanego faworyta.

Pierwsza część padła łupem Energetyka, jednak zawodniczki MKS-u szybko wróciły do gry w drugiej odsłonie i wyrównały stan meczu. W trzecim secie znów początkowo lepiej prezentował się Energetyk, jednak kaliszanki nie dawały za wygraną. W efekcie doprowadziły do remisu 19:19. Znakomite serwisy Kingi Ziółkowskiej i Karoliny Nadery dały ponownie zwycięstwo poznaniankom. Czwarty set to niemal koncertowy popis gry Nadery. Energetyk prowadził niemal od początku. Kaliszanki musiały gonić wynik. Nie można im było odmówić waleczności i ambicji. Niestety to nie wystarczyło, aby pokonać lepiej dysponowane tego dnia poznanianki. Końcówka należała do Karoliny Nadery, która zdobyła pod rząd trzy ostatnie punkty turnieju. Otrzymała statuetkę MVP meczu. Wcześniej odebrała podobną za grupowe spotkanie z Legionovią. Nic więc dziwnego, że uznano ją za najlepszą zawodniczkę całych mistrzostw. — Nie spodziewałam się takiego sukcesu. To nie tylko moja zasługa, ale całej drużyny — podkreśla zawodniczka.



Karolina Nadera - najlepsza zawodniczka mistrzostw / fot. Anna Grula/Miasto Kętrzyn

Radości po finale nie krył trener Energetyka. — W finałach wojewódzkich przegraliśmy z Kaliszem 3:0, więc zwycięstwo jest dosyć niespodziewane. Bardzo fajnie zespół zagrał. To był nasz najlepszy mecz na turnieju. Jestem przeszczęśliwy, że udało się w finale zagrać siatkówkę na takim poziomie — mówi Marcin Orlik. — Nie przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, że zostaniemy mistrzami. Chcieliśmy powalczyć, zagrać dobre mecze i wyjść z grupy. Rozkręcaliśmy się jednak z dnia na dzień. Nie chcieliśmy jednak nakładać na siebie presji i mówić głośno, że idziemy po medal — dodaje.



ENEA Energetyk Poznań - świeżo upieczone Mistrzynie Polski / fot. Anna Grula/MiastoKętrzyn

Rąk nie załamuje też szkoleniowiec MKS-u. — Srebrny medal to efekt walki przez cały turniej. Owszem, w finale zawsze można dołożyć coś więcej. Myślę, że czegoś nam trochę zabrakło — mówi Marcin Widera. — Możemy mówić o zmęczeniu intensywnym sezonem. Tydzień wcześniej zagraliśmy sparing z Energetykiem i widać było, że dziewczyny trenera Orlika są zgrane i szykują się konkretnie pod ten turniej. U nas sporo dziewczyn grało dosłownie przed chwilą w Mistrzostwach Polski Juniorek. Trzeba było jednak przyjechać na ten turniej i zagrać dobrą siatkówkę. I myślę, że taką też pokazaliśmy. Finał był zacięty - rywalki zagrały świetnie a nam ciężko było wykorzystać swoje atuty — komentuje.



Zawodniczki MKS SMS Kalisz musiały zadowolić się srebrnymi medalami / fot. Anna Grula/Miasto Kętrzyn

Kętrzyn jest gospodarzem mistrzowskich imprez od 2013 roku. I już tradycją jest się fakt, że co roku zbiera pozytywnie opinie. — Organizacja jest na najwyższym poziomie. Długo nie było wiadomo, kto zorganizuje te finały. Kętrzyn nie miał łatwo, bo decyzja zapadła dopiero dwa tygodnie przed terminem. Wszystko jednak zostało przygotowane na najwyższym poziomie, zarówno na hali jak i poza nią. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w takich super warunkach przyszło nam rywalizować — dzieli się wrażeniami Marcin Orlik. — Nie jestem tu pierwszy raz. I ponownie jest tu fajnie i gościnnie. Wszystko co było potrzebne zostało zapewnione. Jak zwykle turniej miał znakomitą oprawę. Zawsze będziemy pobyt tutaj miło wspominać, może z wyjątkiem wyniku — dodaje Marcin Widera. — Namawiałem burmistrzów, żebyśmy to wspólnie zorganizowali. Kętrzyn cieszy się dużą popularnością i szacunkiem w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Takie imprezy odbywały się tutaj wielokrotnie. Widać, że miasto ma duże doświadczenie w ich organizowaniu. W tym roku również jako PZPS się nie zawiedliśmy. Wyglądało to doskonale — mówi Paweł Papke, były reprezentant Polski i członek zarządu PZPS. I dodaje, że będzie zachęcał włodarzy miasta do organizacji mistrzostw w 2023 roku.

Wojciech Caruk

Mecz o 3 miejsce: GKS Wieżyca 2011 Stężyca - TS Stal Śrubiarnia ŻAPN Żywiec 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 23:25, 15:12), MVP: Aleksandra Liedke

Mecz o 1 miejsce: MKS SMS Kalisz - ENEA Energetyk Poznań 1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 21:25), MVP: Karolina Nadera



Nagrody indywidualne:

Najlepsza rozgrywająca: Kinga Ziółkowska (ENEA Energetyk Poznań)

Najlepsza atakująca: Martyna Podlaska (GKS Wieżyca 2011 Stężyca)

Najlepsza środkowa: Antonina Serafinowska (MKS SMS Kalisz)

Najlepsza przyjmująca: Zofia Sobanty (MKS SMS Kalisz)

Najlepsza libero: Zuzanna Suska (ENEA Energetyk Poznań)

MVP turnieju: Karolina Nadera (ENEA Energetyk Poznań)



Najlepsze zawodniczki turnieju / fot. Anna Grula/Miasto Kętrzyn

Klasyfikacja końcowa:

1. ENEA Energetyk Poznań

2. MKS SMS Kalisz

3. GKS Wieżyca 2011 Stężyca

4. Stal Śrubiarnia ŻAPN Żywiec

5. Pałac Bydgoszcz

6. LTS Legionovia Legionowo

7. MKS Dwójka Zawiercie

8. #Volley Wrocław