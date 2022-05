W Wopławkach jeżdżą już nową drogą

Mieszkańcy Wopławek doczekali się w końcu nowej drogi. To pierwszy etap remontu drogi powiatowej Wopławki - Czerniki. W jego ramach przebudowano nawierzchnię od drogi wojewódzkiej 591 do Wopławek. Jest to odcinek ok. 1,4 km. - Dodatkowo na remontowanym odcinku powstał nowy chodnik, elementy odwodnienia i rowy melioracyjne - informuje starosta Michał Kochanowski. Wartość inwestycji wyniosła 1 386 355,80 zł , z czego 528 042,75 to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przypomnijmy, że już niedługo remontu doczekają się kolejne drogi powiatowe. Niedawno podpisano dwie umowy na realizację zadań inwestycyjnych::

1. „Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg powiatowych na ternie gminy Kętrzyn”. Zadanie obejmuje odcinek od DW 650 do granicy gminy Kętrzyn w kierunku miejscowości Dłużec (4,3 km) oraz drogę powiatową na odcinku od miejscowości Mażany do miejscowości Parcz (4,9 km). Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

2. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w Korszach - etap I”. Jest to odcinek o długości 1,3 km. Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg przy współudziale Gminy Korsze.

Łączna wartość inwestycji to ponad 12 000 000 zł.