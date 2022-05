Są gotowi do akcji, potrzebują sprzętu

Straż pożarna to formacja, która cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Pracują na to nie tylko strażacy zawodowi, ale i ochotnicy, którzy często na miejscu zdarzenia są pierwsi. Ich praca to nie tylko gaszenie pożarów

OSP niejedno ma imię. To nie tylko gaszenie pożarów, czy działanie na miejscach wypadków drogowych. To często również społeczna praca z młodzieżą u podstaw, promowanie pożarnictwa poprzez edukację, kultywowanie ponad 100-letniej tradycji czy po prostu szeroko pojęte działanie na rzecz lokalnej społeczności. Takie zadania realizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie. Nie mówi się o niej zbyt często, ponieważ obecnie jednostka nie ma zdolności bojowej. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieje już ponad 10 lat i działa na innych płaszczyznach. Ochotnicy prowadzą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą złożoną z dziewcząt i chłopców. W 2018 roku ochotnicy pomagali przy organizacji powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Kętrzynie. Jednostka zajmuje się również organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz konkursów plastycznych. — Prowadzimy obecnie nabór dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zapraszamy wszystkich chętnych z powiatu kętrzyńskiego — mówi Piotr Wiśniewski, prezes OSP Kętrzyn.

Aktywność kętrzyńskiej OSP wzrosła w 2019 roku. 5 kwietnia odbyły się wówczas współorganizowane przez jednostkę eliminacje powiatowe kolejnej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, a dzień później ochotnicy wzięli udział w sadzeniu lasu w Wilczym Szańcu w Gierłoży. W maju pomogli płetwonurkom w usuwaniu opon z jeziora Tałty. Łącznie wyciągnięto na brzeg kilkadziesiąt sztuk, do tego mnóstwo śmieci. W czerwcu wzięli udział w zabezpieczeniu pieszego rajdu szlakiem kolei z Karolewa do Węgorzewa. Prawdziwą furorę zrobili podczas lipcowego czempionatu koni zimnokrwistych w Stadzie Ogierów w Kętrzynie. Członkowie OSP zaprezentowali pokaz XIX - wiecznej sikawki konnej. Jej właścicielem jest prezes OSP Kętrzyn Piotr Wiśniewski.

Niestety dalszą aktywność, podobnie jak wielu innych organizacji, ograniczyła pandemia koronawirusa. Jednostka swoją siedzibę ma w budynku Komendy Powiatowej PSP, a po godzinach jako ochotnicy udzielają się również pracownicy komendy oraz zawodowi strażacy. Obecnie w szeregach kętrzyńskiej OSP 46 członków.

W tym roku OSP Kętrzyn planuje być jeszcze bardziej widoczna na różnych płaszczyznach. Nie jest wykluczone, że OSP Kętrzyn nabierze już niedługo również zdolności bojowej. Większość druhów posiada już wyszkolenie pożarnicze i jest w stanie przystąpić do działań ratowniczo - gaśniczych. Kolni członkowie czekają na kurs podstawowy strażaka ochotnika. Problemem, z jakim boryka się jednostka jest zaplecze sprzętowe. Obecnie ochotnicy przeprowadzają prace konserwacyjne posiadanego sprzętu, m.in. samochodu gaśniczego marki Jelcz. Brakuje jednak podstawowego wyposażenie pojazdu, min. w armaturę wodną. — Mam nadzieję, że ta jednostka będzie się rozwijała i wspierała tutaj na miejscu komendę powiatową. Są takie sytuacje, że strażacy zawodowi wyjeżdżają do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie całego powiatu. Wtedy miasto Kętrzyn jest niezabezpieczone do czasu, aż przyjadą ochotnicy z innych gmin. Mam nadzieję, że będzie wola ze strony samych ochotników oraz lokalnych władz, aby taką jednostkę wspierać, żeby mogła zabezpieczać nasze miasto — mówi prezes.

Absolutną nowością jest... orkiestra dęta. To jedna z dwóch orkiestr OSP w województwie warmińsko-mazurskim. Kilka razy w tygodniu uzdolnieni muzycznie członkowie OSP spotykają się w remizie na próbach pod okiem kapelmistrza, druha Bogdana Gaciocha. Orkiestra pod szyldem OSP ma za sobą już pierwsze występy na imprezach w kętrzyńskich szkołach oraz 3 maja na majówce w Korszach i już pojawiają się propozycje kolejnych koncertów. Pod koniec maja będzie ją można usłyszeć i zobaczyć w kętrzyńskim amfiteatrze.

Wojciech Caruk