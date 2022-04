Daria Adamczewska z Grand Prix Kryształowej Nuty. Kętrzynianki wśród wyróżnionych

W tegorocznym konkursie padł kolejny, znakomity rekord. Swoje zgłoszenie do pierwszego etapu wysłało ponad 300 solistów z całej Polski. Jednak do drugiego etapu, czyli koncertu finałowego dostało się tylko 34 wokalistów. Spośród nich jury wybrało tych „najlepszych” i przyznało nagrody oraz wyróżnienia. - Co cieszy to to, że ponad połowa wykonawców przyjechała do nas ze swoimi autorskimi piosenkami - mówi Bartłomiej Zdanowicz, dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Największą niespodzianką okazała się być Daria Adamczewska z Warszawy. Sukces przyniósł jej autorski utwór „Bądź szczęśliwy”. Daria to charyzmatyczna wokalistka przez duże „W”, osobowość na scenie i poza nią. Na swoim koncie ma udział w programie muzycznym The Voice of Poland TVP, gdzie trafiła do drużyny swojego idola – Piotra Cugowskiego. Teraz, dzięki nagrodzie Grand Prix będzie miała okazję rozwinąć skrzydła pod okiem wytwórni Sadowsky Music Group. - To dla mnie ogromy zaszczyt. To kolejna sytuacja w moim życiu, która pokazuje mi, że to co robię ma sens. To dla mnie ogromna lekcja motywacja do jeszcze cięższej pracy nad sobą - powiedziała odbierając nagrodę laureatka Grand Prix.

Pierwsze miejsce, również swoją piosenką „Kawałek miejsca” wyśpiewała Anna Kurowska z Gorzowa Wielkopolskiego. Na co dzień nauczyciel śpiewu i emisji głosu, absolwentka studiów artystycznych na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa. Drugie miejsce przypadło młodziutkiej Uli Zubek z Warszawy, która dodatkowo otrzymała przepustkę do II etapu warsztatowego Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie. Podium zamknęła Marcela Kaniewska i wróciła do Bartoszyc z Nagrodą Specjalną od producenta Marcina Kindli. Nominację do udziału w Finale VII-go Ogólnopolskiego Festiwalu Danuta Rinn Festiwal – Ocal w nas ludzi otrzymała Monika Morka z Opola.

Wyróżnienia, w tym specjalne otrzymały:

Wyróżnienie Specjalne: Kinga Czarnuch z Łasina oraz Kaja Frankiewicz ze Sławy.

Wyróżnienia:

Magdalena Białorudzka – Ogorzelec z Sędziszów Małopolski

Zuzanna Kubacka z Torunia

Aleksandra Jeznach z Kętrzyna

Patrycja Pałys z Rzeszowa

Dominika Siwek z Kętrzyna

Koncert finałowy uświetnił występ akustyczny Kasi Dereń. Przewodniczącą jury była Elżbieta Zapendowska - polski krytyk muzyczny, specjalistka od emisji głosu, osobowość telewizyjna. Obok niej obradowali producenci Marcin Kindla i Robert Sadowski oraz ceniony w naszym regionie realizator dźwięku Ryszard Szmit. Co oceniali jurorzy? - Przede wszystkim technika, czyli warsztat, dobór repertuaru, czy piosenka jest adekwatna do wykonawcy, sposób interpretacji. Dla mnie decydującym walorem wokalisty jest jego kreatywność, czyli wniesienie czegoś nowego nawet do utworu będącego standardem. A jeżeli jest na tyle kreatywny, że sam napisał sobie utwór, to już jest fantastycznie. Tylko musi mieć to jeszcze sens muzyczny i tekstowy - mówi Elżbieta Zapendowska. - Oczywiście ważna jest mowa ciała, poruszanie się na scenie, czy wykonawca jest wiarygodny, prawdziwy. Wokalistów bardzo trudno jest oceniać. Czasami ktoś śpiewa przepięknym głosem, a prawdy w tym nie ma ani ciut ciut .Takie osoby u mnie szans nie mają - dodaje jurorka.

Organizatorzy Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz Miasto Kętrzyn już mają pomysły na kolejną edycję, ale niech zostanie to jeszcze owiane tajemnicą…

Justyna Drozd

Wojciech Caruk