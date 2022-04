Starosta i dyrektor PUP-u skreśleni z listy członków PiS-u

Taką decyzję podjęto w sobotę, 2 kwietnia podczas posiedzenia Zarządu Okręgowego PiS w Olsztynie. Na spotkaniu weryfikowano listę członków pod kątem ich aktywności oraz płacenia składek. Zarówno Michał Kochanowski, jak i Grzegorz Prokop nie brali w nim udziału. Prezes Zarządu Okręgowego PiS Jerzy Szmidt poinformował zebranych, że kilka razy rozmawiał z kętrzyńskim starostą, a ten poinformował o zamiarze rezygnacji z członkostwa w partii. Oficjalnie jednak tej rezygnacji nie złożył. W tej sytuacji większość zagłosowała za skreśleniem Kochanowskiego z listy członków. Od głosu wstrzymała się jedynie senator Małgorzata Kopiczko.

Starosta już wcześniej był poddany ocenie przez partyjny zarząd za niewykonanie uchwały o powołaniu klubu radnych PiS w Radzie Powiatu. Sam też przyznaje, że za jego odwołaniem optowało Koło Terenowe PiS w Kętrzynie. - Zawsze stałem na stanowisku, że bieżące spory polityczne, zwłaszcza te partyjne - centralne, nie powinny być przenoszone na grunt samorządowy. Nadal stoję na tym stanowisku. Dlatego nie chcę tej decyzji szerzej komentować - mówi Michał Kochanowski. - Również nie twierdzę, że współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład struktur rządowych czy samorządowych będzie realizowana. Ona najprawdopodobniej zmieni nieco swoją formułę. Nic się nie kończy. Wszystko się zaczyna - dodaje. Zapytany o to, czy istnieje ryzyko odwołania go w tej sytuacji ze stanowiska starosty, powiedział, że nie chce się do tego odnosić.

Oprócz Michała Kochanowskiego z listy członków PiS skreślony został również Grzegorz Prokop - radny Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.