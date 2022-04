Posadzą Las Przyjaźni w Wilczym Szańcu

Inicjatorem akcji jest kętrzyńskie Centrum Wolontariatu wspierane przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Srokowo, Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Motomasuria oraz IPA Region Kętrzyn. Dzięki nim do Ośrodka Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy Szaniec" przyjedzie młodzież z czterech krajów. - Gierłoż jest miejscem bardzo szczególnym, które odegrało ważną rolę w historii Europy i świata. Wybraliśmy te miejsce, bo i to co się dzieje w samym sercu Europy w XXI wieku jest szczególne i niezrozumiałe. Nikt chyba nie przepuszczał że sąsiedzi staną się dla siebie wrogami. Mamy wciąż nadzieję że te pokolenie nie będzie świadkiem takich tragicznych czasów, jakie przeżywali nasi dziadkowie 80 lat temu. Nie chcemy III wojny światowej - mówi Janusz Mazurkiewicz z Centrum Wolontariatu w Kętrzynie.

Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Nigdy więcej wojny". Wezmą w nim udział m.in. uczniowie z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, harcerze z Chorągwi Wileńskiej, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z czeskiej Svietlej Hory oraz przebywająca obecnie w naszym regionie ukraińska młodzież i uczniowie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Jak będzie przebiegała akcja? Społecznicy spotkają 9 kwietnia się o godz. 9.00 w Kętrzynie pod Ratuszem, skąd wyjadą do Gierłoży. Rozpoczęcie działań na miejscu jest zaplanowane ok. godz. 10.00. W planie jest posadzenie kilku tysięcy sadzonek. Całość zakończy ok. godz. 13.00 wspólne ognisko z poczęstunkiem. Goście będą mogli również m.in. zwiedzić z przewodnikiem gierłoski obiekt. - Zostanie też wystawiona puszka do której będzie można wrzucić datek, jako wsparcie dla Ukraińców. Wszystkie formy pomocy będą mile widziane. Można wspomóc finansowo albo ofiarować np, żywność, środki czystości lub wszystko to, co może się przydać dla młodzieży z Ukrainy, która rozpoczyna naukę w polskich szkołach. Formy wsparcia są naprawdę dowolne - dodaje Mazurkiewicz.

- Głównym naszym założeniem jest aby młodzież z sąsiadujących ze sobą krajów mogła pokazać, że może języki jakimi się posługują na co dzień nie są zrozumiałe dla ich kolegów z innych państw, to słowa wolność i pokój dla wszystkich są tak samo ważne i zrozumiałe - podkreśla koordynator kętrzyńskich wolontariuszy. - Zapraszamy wszystkich którzy chcą i dążą do pokoju i szczęśliwego życia w wolnym własnym kraju - zachęca.

Wojciech Caruk