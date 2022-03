Rekord zgłoszeń do Kryształowej Nuty

W ramach przeglądu przed publicznością na scenie Kętrzyńskiego Centrum Kultury zaprezentuje się 35 wokalistek i wokalistów niemal z całej Polski, w tym między innymi z: Warszawy, Opola, Lublina, Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Ustronia czy Torunia. Nie zabraknie również wokalistów z naszego regionu jak chociażby z Bartoszyc, Węgorzewa, Górowa Iławeckiego a także z Kętrzyna.

Organizatorzy mają spory powód do radości. Drugi rok z rzędu padł rekord ilości zgłoszeń – przyjęto ponad 300 kart.

- Ta ilość chętnych to dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszych działań. Wybór był przeogromnie trudny. Pojawiło się wiele znakomitych głosów o różnorodnej stylistyce, a nasze typy zmieniały się do ostatniej chwili. Cieszymy się, że Kętrzyn już 9 kwietnia będzie gościł niebywałe talenty wokalne i stanie się w tym dniu Centrum Polskiej Piosenki - podkreśla Bartłomiej Zdanowicz, organizator.

Tradycyjnie przyznana zostanie nagroda Grand Prix, dla najciekawszej osobowości muzycznej przeglądu. Pojawia się też szansa na zdobycie przepustki do udziału w warsztatach II-go etapu Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” oraz szeregu innych nagród, które przygotowali partnerzy przeglądu.

- Nagrody są bardzo cenne. Będą to np. produkcje muzyczne czy przepustki do innych muzycznych wydarzeń. Pojawią się również nagrody związane ze śpiewaniem, z wokalistyką. Będą to vouchery na zakup profesjonalnych podkładów muzycznych, będzie mikrofon czy inny sprzęt muzyczny oraz m.in. gitara, którą przekazuje nam Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego. Mamy też nagrody ekstremalne, czyli 2 vouchery ufundowane przez Norberta Nowickiego Mistrza Świata w Paralotniarstwie - dodaje organizator.

Na czele składu jurorskiego stanie Elżbieta Zapendowska, polski krytyk muzyczny, specjalistka od emisji głosu, osobowość telewizyjna. Obok niej zasiądą: Marcin Kindla – producent muzyczny, wokalista, kompozytor, autor tekstów, Robert Sadowski, producent muzyczny, kompozytor, aranżer, klawiszowiec, autor tekstów oraz znany i ceniony w naszym regionie realizator dźwięku Ryszard Szmit. To właśnie ta „czwórka” będzie oceniać wokalistów.

Sam koncert finałowy obejrzymy już 9 kwietnia o godz. 15:00 na profilu Facebook Kętrzyńskiego Centrum Kultury i antenie Telewizji KTK. Sponsorem transmisji na żywo jest Nadleśnictwo Srokowo. Oczekiwanie na werdykt jury wypełni recital Kasi Dereń.

Kasia Dereń to genialna interpretatorka najpiękniejszych piosenek, obdarowana niezwykłą skalą i siłą wokalu, jeden z najbardziej nietuzinkowych głosów polskiej estrady. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma polskimi artystami, których wspierała przez lata w chórkach. Zebrane w ten sposób doświadczenia pozwalają jej ze zdwojoną siłą stanąć na froncie sceny, rozpoczynając solową karierę. Szerszemu gronu odbiorców wokalistka dała się poznać solowymi singlami „Just A Few Words”, „Count On Me”, „XXI” i „Niespokojnie”.

Lista zakwalifikowanych oraz szczegóły wydarzenia znajdują się na www.kck.ketrzyn.pl.

Justyna Drozd