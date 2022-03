Niebieski Koncert przeciwko wojnie zabrzmiał w dawnej kwaterze Hitlera

"Niebieski koncert przeciwko wojnie" - to hasło wydarzenia, które odbyło się 20 marca na terenie Ośrodek Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy Szaniec" w Gierłoży (gm. Kętrzyn). — To miejsce, w którym Adolf Hitler przebywał i rządził przez trzy lata. Tutaj podejmował decyzje dotyczące przebiegu wojny i losów milionów ludzi. Jest to miejsce bardzo symboliczne — mówi Zenon Piotrowicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo, które zarządza obiektem. -— Historia zatoczyła koło. 80 lat temu w tym miejscu Hitler decydując o losach świata nie sądził jaki los go czeka. Teraz inny dyktator, w innym miejscu, w schronie w Uralu też wydaje rozkazy. Może znajdzie się śmiałek pokroju pułkownika Stauffenberga i dokona zamachu — dodaje Piotrowicz.

Ideą "Niebieskich koncertów", realizowanych przez pochodzącą z Bartoszyc wokalistkę Joannę Kondrat jest powiedzenie "stop przemocy". Artystka wystąpiła w Gierłoży wraz z zespołem, przy gościnnym udziale harcerzy z bartoszyckiego Hufca ZHP. To nie był jednak zwykły koncert. Piosenki były przeplatane rozmowami na żywo online z m.in. ukraińską dziennikarką Mariczką Padalko. — U nas przez wiele lat mówiło się o bratnich narodach i zawsze to było kojarzone z Rosją. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Myślę, że Ukraina przez wiele lat będzie spłacała ten dług, który w tej chwili zaciąga wobec Polski. to jest niesamowite, jak wy przyjęliście nasze kobiety i dzieci, jak tej pomocy im udzielacie — mówiła z ekranu ukraińska dziennikarka, prezenterka telewizyjna.

Uczestnicy mogli kupić specjalne płyty cd oraz torby ekologiczne. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie ukraińskich jednostek obrony terytorialnej, m.in. drona z termowizorem. Podczas koncertu odbyła się również akcja #NiebieskaŚciana -— każdy chętny w ramach protestu mógł pomalować kawałek ściany na niebiesko oraz napisać kilka słów od siebie.

Wojciech Caruk