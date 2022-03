Kętrzyn będzie areną działań artystów

Wspólna organizacja przedsięwzięć kulturalno-naukowych, w szczególności w dziedzinie sztuk pięknych oraz warsztatów to efekty podpisanego 16 marca porozumienia.

Podpisali je burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka oraz Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak. Teraz do Kętrzyna przyjeżdżać będą artyści - graficy światowej sławy, będzie on także areną wielu wystaw i plenerów malarskich studentów uczelni.

- Dziękuję jego magnificencji, panu rektorowi, za jego otwartość, za to, że widzi pole do współpracy. Dziękuję Dyrektorowi Kętrzyńskiego Centrum Kultury za świetną inicjatywę, bo dziś podpisanemu porozumieniu do naszego miasta przyjeżdżać będą artyści-graficy światowej sławy, a Kętrzyn będzie areną wielu wystaw i plenerów malarskich studentów uczelni - mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

- Cieszę się, że to właśnie w Kętrzynie będziemy mogli realizować przedsięwzięcia z ludźmi niezwykle utalentowanymi, z ogromnym doświadczeniem w dziedzinie sztuki i grafiki. Zyskają na tym mieszkańcy, którzy nie tylko będą mogli podziwiać wystawy, ale być może skorzystać także z różnorakich warsztatów. Obecnie trwają ustalenia w celu zorganizowania w Galerii RastArt w Kętrzynie wystawy prac wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie o kierunku grafika, a także przygotowania wakacyjnego pleneru plastycznego w Kętrzynie z udziałem studentów uczelni. Podczas wystaw nie zabraknie znanych i cenionych nazwisk. To duża wartość dodana na kulturalnej mapie Kętrzyna – mówi Bartłomiej Zdanowicz, dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

- Dołożymy wszelkich starań do tego, by nasza współpraca przyniosła wymierne korzyści w sferze naukowej, kulturalnej i promocyjnej zarówno dla Uczelni jak i Miasta Kętrzyn. Po niemal 2-letniej przerwie spowiadanej pandemią stęskniliśmy się za spotkaniami z ludźmi. Z niecierpliwością czekamy na pierwszą wystawę w Galerii RastArt Kętrzynie – mówi prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: Miasto Kętrzyn