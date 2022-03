Posadzą Las Przyjaźni w kwaterze Hitlera, ale najpierw ją posprzątają

Główna część inicjatywy zaplanowana jest na 9-10 kwietnia. Wtedy właśnie Kwaterę Hitlera odwiedzą społecznicy z Ukrainy, Litwy, Czech i Polski. Celem będzie wspólne sadzenie Lasu Przyjaźni. - Jest to kontynuacja akcji, którą przerwała pandemia. W tym roku spotkanie młodzieży, dorosłych i dzieci odbędzie się pod hasłem "Solidarni z Ukrainą" - mówi Janusz Mazurkiewicz z Centrum Wolontariatu w Kętrzynie. - Spotkamy się w bardzo szczególnym miejscu. To właśnie tu zapadały decyzje odnośnie losów świata i Europy. Teraz stoimy przed podobnym wyzwaniem. Nie możemy dopuścić do tego, żeby historia zatoczyła koło i nasze kraje stanęły znowu do bratobójczej walki. Mamy nadzieję, że nie zabraknie tutaj nikogo, aby wyrazić sprzeciw wobec tego, co obecnie dzieje się na Ukrainie. Posadzimy Las Przyjaźni aby drzewa, które przetrwają dziesiątki lat były świadkami o wolność i niepodległość naszych narodów - wyjaśnia ideę akcji Mazurkiewicz.

Zanim jednak do tego dojdzie, wolontariusze z Kętrzyna w sobotę 19 marca posprzątają słynny Wilczy Szaniec. - Spotykamy się o godz. 9.00 pod Ratuszem w Kętrzynie. Zapraszamy osoby z autami, aby móc zabrać tych, którzy nie mają jak się dostać do Gierłoży. Zabieramy ze sobą grabie, dobry humor i chęci do pracy. To dobra okazja, aby spędzić sobotę na świeżym powietrzu i zrobić coś dobrego - zachęca Janusz Mazurkiewicz.

To nie pierwsza tego typu akcja kętrzyńskich wolontariuszy w Wilczym Szańcu. Na początku kwietnia 2019 społecznicy wraz z przedstawicielami z Litwy i Ukrainy posadzili tam ok 4,5 tysiąca drzew, m.in. lipy, świerki i sosny. Kilka miesięcy później, w listopadzie dzięki nim na drzewach pojawiło się ok. 50 budek lęgowych dla ptaków. W maju 2021 roku ochotnicy spotkali się na wspólnym sprzątaniu obiektu.

Zaangażowanie wolontariuszy docenia również zarządzające Wilczym Szańcem Nadleśnictwo Srokowo. - Jesteśmy z tej współpracy niezwykle zadowoleni. Wilczy Szaniec to nie jest obiekt tylko Lasów Państwowych, ale nas wszystkich. Dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni i dziękujemy ludziom, którzy przyjeżdżają do nas i chcą bezinteresownie pomagać - mówi nadleśniczy Zenon Piotrowicz.

Wojciech Caruk