Najpierw uratowali życie starszemu mężczyźnie, potem zatrzymali 26-latka z narkotykami

We wtorek, 8 marca oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie otrzymał zgłoszenie od kobiety z Londynu, że jej samotnie mieszkający brat najprawdopodobniej potrzebuje pomocy a ona nie może nawiązać z nim kontaktu. Interwencja została zlecona st. post. Mateuszowi Jasionkowi oraz st. post. Mateuszowi Lubakowi. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce interwencji do jednego z mieszkań na terenie Kętrzyna. Ze zgłoszenia kobiety wynikało, że mężczyzna mógł doznać udaru i potrzebuje pilnej pomocy. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia mężczyzny, liczyła się każda minuta, więc policjanci nie tracąc cennego czasu wyważyli drzwi do mieszkania i wbiegli do środka. W jego wnętrzu, na podłodze jednego z pokoi, znaleźli leżącego mężczyznę, który był bardzo osłabiony. 64-latek był przytomny, jednak trudno było się z nim porozumieć - miał trudności w mówieniu, a połowa jego ciała sprawiała wrażenie porażonej.

Policjanci udzielili mu pomocy przedmedycznej i monitorowali jego funkcje życiowe do czasu przyjazdu wezwanej na miejsce karetki pogotowia. Ratownicy zdecydowali o natychmiastowym przewiezieniu 64-letniego pacjenta z podejrzeniem udaru do szpitala w Giżycku, gdzie przebywa pod opieką lekarzy. Następnie policjanci zadbali o właściwe zabezpieczenie mieszkania po interwencji.

- Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów, schorowany mężczyzna uzyskał potrzebną mu pomoc. Takie interwencje, choć dramatyczne i bardzo stresujące, nadają sens pracy i służbie policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców - mówi asp. Ewelina Piaścik, oficer prasowy KPP Kętrzyn.

Po zakończonej interwencji policjanci wrócili do swoich zadań. Niespełna cztery godziny później ci sami funkcjonariusze na terenie miasta podjęli interwencję wobec mężczyzny, który na ich widok raptownie zmienił kierunek poruszania się. Funkcjonariusze doskonale wiedzieli, że za takim zachowaniem najczęściej kryje się chęć uniknięcia spotkania ze stróżami prawa, związana z obawą przed zatrzymaniem. Podobnie było również tym razem. Podczas legitymowania i kontroli osobistej mężczyzny okazało się, że 26-latek posiadał 8 woreczków z zawartością białego proszku. Test zabezpieczonej substancji wskazał, że jest to narkotyk. Mieszkaniec gminy Kętrzyn został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Wkrótce mężczyzna odpowie przed sądem.

Źródło: KPP Kętrzyn